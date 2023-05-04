Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами посадовця, колаборант Євген Балицький повідомив, що ані параду, ані ходи Безсмертного полку не буде з міркувань безпеки.

"А що трапилось, окупанти? Невже нарешті дійшло, що ветеранам Другої світової навіть дивитися на вас соромно? Сучасні герої України вже натякають вам - бігтимете парадом з Півдня наввипередки", - написав Іван Федоров.