У тимчасово окупованій частині Запоріжжя скасували парад на 9 Травня
Ані ходи Безсмертного полку, ані параду на 9 Травня у тимчасово окупованій Запорізькій області не буде
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами посадовця, колаборант Євген Балицький повідомив, що ані параду, ані ходи Безсмертного полку не буде з міркувань безпеки.
"А що трапилось, окупанти? Невже нарешті дійшло, що ветеранам Другої світової навіть дивитися на вас соромно? Сучасні герої України вже натякають вам - бігтимете парадом з Півдня наввипередки", - написав Іван Федоров.
- 10 квітня російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 Травня.
- Парад також скасували в Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
- 12 квітня стало відомо, що параду до 9 Травня не буде й у тимчасово окупованому Криму.
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