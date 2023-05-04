Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У тимчасово окупованій частині Запоріжжя скасували парад на 9 Травня

У тимчасово окупованій частині Запоріжжя скасували парад на 9 Травня

4 травня, 2023 четвер
11:49
Війна з Росією парад

Ані ходи Безсмертного полку, ані параду на 9 Травня у тимчасово окупованій Запорізькій області не буде

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами посадовця, колаборант Євген Балицький повідомив, що ані параду, ані ходи Безсмертного полку не буде з міркувань безпеки.

"А що трапилось, окупанти? Невже нарешті дійшло, що ветеранам Другої світової навіть дивитися на вас соромно? Сучасні герої України вже натякають вам - бігтимете парадом з Півдня наввипередки", - написав Іван Федоров.

  • 10 квітня російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 Травня. 
  • Парад також скасували в Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
  • 12 квітня стало відомо, що параду до 9 Травня не буде й у тимчасово окупованому Криму. 
     
Запоріжжя
Читайте також:
Дмитро Медведєв
3 травня, 2023 середа
Вибух дрона над Кремлем: Медведєв заявив, що Зеленського треба вбити
Марія Львова-Белова
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
3 травня, 2023 середа
"Яжемать". Хто така Марія Львова-Белова, православна матушка і подруга Путіна, яка краде українських дітей
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
1 травня, 2023 понедiлок
Сьогодні над Київщиною була збита експериментальна ракета Х-101, - Згурець
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 37.95
  • EUR
    Купівля 40.98
    Продаж 41.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
4 травня
12:56
Росія не змогла домовитися з Індією щодо торгівлі у рупіях, - Reuters
12:49
Російські полонені в Україні
Більш ніж половина російських військовополонених не задоволені забезпеченням армії РФ, - дослідження
12:46
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
У Китаї відреагували на атаку дронів на Кремль
12:41
Авдіївка обстріл
З Авдіївки найближчим часом буде евакуйоване все цивільне населення, - Телятицький
12:32
Ексклюзив
Олег Синютка
"Це узагальнене ім'я всіх тих, хто підтримує і чинить злочини в Україні": Синютка стосовно визнання ідеології РФ "рашизмом"
12:28
Зеленський в Гаазі: Ми хочемо бачити тут іншого Володимира
12:12
Анонс
Марафон "Із полум'я зродились"
12:09
гривня долар
В Україні покращилася ситуація на валютному ринку: в НБУ назвали причину
12:06
паспорт рф
Окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ
12:04
Бузок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, у яких регіонах буде найтепліше 5 травня
12:03
OPINION
Олексій Панич
Про двояке сприйняття американцями перспектив українського контрнаступу
11:54
Віктор Дєдов
"За відданість професії": дружині загиблого оператора з Маріуполя Віктора Дєдова вручили відзнаку
11:53
Ексклюзив
Євген Пригожин
Вибух дрона над Кремлем міг здійснити Пригожин для повалення впливових осіб в оточенні Путіна, - полковник контррозвідки у запасі Притула
11:51
Дмитро Рогозін
Колишній гендиректор Роскосмосу Рогозін погрожує зупинити контрнаступ ЗСУ тактичною ядерною зброєю
11:42
Сонце
Сонце на їхньому тлі лише піщинка: у NASA показали чорні діри
11:26
До Києва прибув мер Брюсселя
Передав карети швидкої допомоги: до Києва прибув мер Брюсселя
11:22
система оповіщення сирена
На Київщині знову тестуватимуть систему оповіщення: коли може бути гучно
11:22
в Україну намагалися ввести частини літака
До України намагалися ввезти вантажівкою розібраний на частини літак
11:16
На Чорнобильській та Рівненській АЕС відбулися ротації представників МАГАТЕ
11:14
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Окупанти вдарили по теплоелектростанції на Донеччині й знеструмили дві шахти у Торецьку
10:55
Катрін Колонна
Голова МЗС Франції назвала інцидент із безпілотником над Кремлем дивним і загадковим
10:37
Ексклюзив
Кандидат у президенти Туреччини Кемаль Кілічдароглу
Опонент Ердогана на виборах президента Туреччини Киличдароглу має шанс виграти з перевагою у 5%, - дослідник Близького Сходу Данилов
10:33
на фото паводок у Києві
Паводок у Києві: рівень води продовжує зростати, зафіксовано підняття ще на 9 см
10:32
У Сєверодонецьку окупанти зламують і грабують квартири під виглядом ремонтів
10:30
Вадим Новинський
СБУ арештувала активів на 10,5 млрд грн підсанкційного олігарха Новинського
10:24
Підібрали невдалу дату: лідерка однієї з партій у Нідерландах не прийде на виступ Зеленського у парламенті
10:23
Інфографіка
курс валют
Курс валют в Україні: які ціни на долар та євро 4 травня
10:16
У Ростовській області заявили про нову атаку безпілотника, почалася пожежа
10:07
Уночі авіація РФ двічі вдарила по Сумщині та Чернігівщині, загинула жінка
10:05
OPINION
Тетяна Печончик
Телемарафон є однією із форм цензури
10:01
Оновлено
РФ вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Херсон та область 3 травня зросла до 23
09:59
Бєлгород вибух
Російські склади із паливом вразливі до атак безпілотників, - британська розвідка
09:52
Брянська область
У Росії звинуватили ЗСУ в ударі по селу Брянської області: є постраждалий, пошкоджено енергопостачання
09:50
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Нідерландів, - ЗМІ
09:30
нафта танкер корабель
У березні РФ у 1,5 рази збільшила експорт нафти до Китаю
09:27
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Атака РФ по Україні 4 травня: ЗСУ знищили 18 з 24 "шахедів", в Одесі БПЛА атакували гуртожитки
08:59
"Гвардія наступу": Укрпошта оголосила про випуск нової марки 9 травня
08:43
Ракетоносій "калібрів"
РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, залп може сягати 32 "калібрів"
08:43
Оновлено
війна проти РФ ЗСУ
Росіяни наступали в районі Білогорівки, аби знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. Найзапекліші бої за Бахмут та Мар’їнку тривають
08:28
Інфографіка
втрати РФ
За останню добу Росія втратила в Україні 650 військових, 18 БПЛА та 5 танків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV