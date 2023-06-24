У тимчасово окупованому Дніпрорудному партизани підірвали міст, яким росіяни перевозили техніку та озброєння
Партизани у тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області підірвали міст, яким окупанти перевозили озброєння та важку техніку
Про це повідомив у Telegram полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Офіцер ЗСУ зазначає, що у результаті вибуху вибило три опори мосту. Тепер важка техніка та озброєння окупантів не проїде.
За словами Штефана, саме цією дорогою російська армія логістично підтримувала свої війська на Оріховському напрямку.
"Інформація підтверджена. Фото зробити можливості немає, орки всюди оточили територію", - пише Анатолій Штефан.
- 11 червня офіцер ЗСУ Штірліц повідомляв, що партизани на тимчасово окупованому Запоріжжі підірвали залізничний міст, який російське військо використовувало для постачання зброї в Україну.
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