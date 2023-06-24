Про це повідомив у Telegram полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Офіцер ЗСУ зазначає, що у результаті вибуху вибило три опори мосту. Тепер важка техніка та озброєння окупантів не проїде.

За словами Штефана, саме цією дорогою російська армія логістично підтримувала свої війська на Оріховському напрямку.

"Інформація підтверджена. Фото зробити можливості немає, орки всюди оточили територію", - пише Анатолій Штефан.