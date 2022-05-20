Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

"Національний прапор на вокзалі Херсона! Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон – це Україна, так було, є і буде!" – написали у пресслужбі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb