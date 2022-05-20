У тимчасово окупованому Херсоні невідомі встановили прапор України на залізничному вокзалі
Укрзалізниця поділилася відео, де українські партизани повісили на будівлю залізничного вокзалу в Херсоні прапор України
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
"Національний прапор на вокзалі Херсона! Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон – це Україна, так було, є і буде!" – написали у пресслужбі.
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