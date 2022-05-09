З радянською символікою та російськими прапорами: у населених пунктах Херсонщини колаборанти влаштували "святкування" 9 травня

Про це повідомляє Суспільне.



Сьогодні 9 травня місцеві колаборанти та військові РФ влаштували святкові заходи з приводу "дня перемоги". Повідомляється, що в містах та смт області пройшли мітинги, покладання квітів та концерти.



Як передає Суспільне, місцевих жителів на них було небагато. Основну частину присутніх складали самі російські окупанти, а також колаборанти, яких призначили керівниками різних рівнів, та привезені з тимчасово окупованого Криму особи.



Крім того, російські військові влаштували "святкування" 9 травня і у самому Херсоні. Так, у парку Слави окупанти зібрали людей з радянською символікою та російськими прапорами.



Крім того, самопроголошена окупаційна влада наполегливо запрошувала жителів Херсону на акцію "Безсмертний полк». Повідомляється, що на мітинг, влаштований для необхідної Кремлю картинки "підтримки" окупантів, прийшли також колаборанти Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов та Олексій Журавко.



Усе дійство фіксували на відео для російських ЗМІ.



Як передає Суспільне, подібні дійства відбулися і у Новій Каховці, де людей зібрали біля Вічного вогню у Парку Слави. Колону очолив колаборант Павло Філіпчук із помічниками, призначених окупантами керувати Каховським районом.



У Каховці акція була більших масштабів.



У ній ймовірно брали участь привезені люди. Оскільки, як передає Суспільне, журналіст херсонської газети "Новий день" Олег Батурін повідомив, що військові РФ напередодні 9 травня обійшли місцеві будинки і попередили жителів про те, щоб вони поводилися тихо.



"Руські окупанти так бояться людей, що забороняють їм відкривати вікна, балкони і виглядати в вікна в усіх домах по сусідству з вєчним огньом і місцем проведення завтрашнього побєдобєсного карнавалу", - написав Батурін 8 травня.

Нагадаємо, що на Запоріжжі для проведення "победобесія" 9 травня окупанти змушували мешканців брати участь у параді

А у Маріуполі 7 травня росіяни роздавали містянам георгіївські стрічки й запрошували їх на святкування 9 травня



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