В Херсоні чекають на ЗСУ. Окупанти не мають підтримки серед містян, - заступник голови Херсонської облради
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що на Херсонщині окупанти не мають підтримки серед населення
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Бойові дії на Херсонщині тривають. ЗСУ професійно працює. Вибухи в самому Херсоні чутно днями й ночами. Самі мешканці Херсону дуже чекають на ЗСУ та звільнення всієї Херсонської області", - розповів Соболевський
Соболевський наголосив, що неможливо порівнювати анексований півострів Крим з Херсонщиною. Оскільки, за словами Соболевського, населення і місцева влада Херсону та області не підтримують окупантів.
"Порівнювати Херсонщину та Крим просто неможливо. На Херсонщині окупанти не мають підтримки серед населення та місцевого самоврядування. Ніхто не хоче приєднуватись до окупаційної влади. Росіяни можуть робити тільки терор та залякування, щоб примусити громадян до співпраці", - додав Соболевський.
- У містах та селищах Херсонщини колаборанти разом із військовими РФ влаштували урочистості з приводу 9 травня
- В окупованому Херсоні формують списки квартир містян, які евакуювалися з міста, аби вселити туди "тимчасових переселенців з зони активних бойових дій"
- Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що з Херсону виїхало приблизно 45% мешканців, область покинуло 20% людей
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе