Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Бойові дії на Херсонщині тривають. ЗСУ професійно працює. Вибухи в самому Херсоні чутно днями й ночами. Самі мешканці Херсону дуже чекають на ЗСУ та звільнення всієї Херсонської області", - розповів Соболевський

Соболевський наголосив, що неможливо порівнювати анексований півострів Крим з Херсонщиною. Оскільки, за словами Соболевського, населення і місцева влада Херсону та області не підтримують окупантів.

"Порівнювати Херсонщину та Крим просто неможливо. На Херсонщині окупанти не мають підтримки серед населення та місцевого самоврядування. Ніхто не хоче приєднуватись до окупаційної влади. Росіяни можуть робити тільки терор та залякування, щоб примусити громадян до співпраці", - додав Соболевський.

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