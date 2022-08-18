Про це повідомила дружина кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина Єсипенко у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 18 серпня, так званий суд тимчасово окупованого Сімферополя "пом'якшив" вирок для журналіста Єсипенка.

"Щойно суд апеляційної інстанції у Сімферополі "пом'якшив" вирок для фрилансера Радіо "Свобода" Владислава Єсипенка і виніс рішення у вигляді позбавлення волі на строк 5 років колонії загального режиму і штрафу 110 тис. рос. рублів", - пише дружина журналіста.

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