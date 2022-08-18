У тимчасово окупованому Криму "апеляційний суд" пом’якшив вирок журналісту Єсипенку, - дружина
Сьогодні, 18 серпня, так званий суд тимчасово окупованого Сімферополя "пом'якшив" вирок для журналіста Єсипенка і виніс рішення у вигляді позбавлення волі на строк 5 років колонії загального режиму і штрафу 110 тис. російських рублів
Про це повідомила дружина кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка Катерина Єсипенко у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 18 серпня, так званий суд тимчасово окупованого Сімферополя "пом'якшив" вирок для журналіста Єсипенка.
"Щойно суд апеляційної інстанції у Сімферополі "пом'якшив" вирок для фрилансера Радіо "Свобода" Владислава Єсипенка і виніс рішення у вигляді позбавлення волі на строк 5 років колонії загального режиму і штрафу 110 тис. рос. рублів", - пише дружина журналіста.
- Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
- 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
- До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
- 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
- 16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.
- 6 вересня 2021 року він заявив, що всі свідчення давав під тортурами.
- 16 лютого 2022 року Єсипенка в окупованому Криму незаконно засудили до 6 років ув'язнення.
- Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним ув'язненням українського журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка у тимчасово окупованому Сімферополі, якого засудили до 6 років позбавлення волі та штрафу 110 тис. рублів. Офіс президента України закликав до протидії переслідуванням українців на тимчасово окупованих територіях.
- У тимчасово окупованому Сімферополі українського журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка засудили до 6 років позбавлення волі та штрафу 110 тис. рублів.
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