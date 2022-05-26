У тимчасово окупованому Криму рашисти планують забрати з шкільної програми вивчення англійської мови

Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

Загарбники планують виключити вивчення англійської мови зі шкільної програми, назвавши її небезпечною для учнів.

"На заміну англійської, якою говорять багато "недружніх країн", пропонується збільшити обсяги викладання "своїх мов". У даному випадку - російської. Вивчення української та кримськотатарської мов в АРК заблоковано.

Для формування проросійського світогляду дітей тимчасово окупованого півострова, нарощуються обсяги пропаганди в освітньому процесі. У школах постійно проходять рашистські агітаційні заходи, на яких дітям розповідають про "геройства" окупаційної армії і звірства "українських націоналістів", – додала Денісова.

Крім того в школах планують запровадити предмет початкової воєнної підготовки.

Денісова зазначає, що своїми діями росіяни грубо порушують статтю 29 Конвенції ООН про права дитини та статтю 50 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Вона просить врахувати Комісію ООН ці факти злочинів та порушень РФ прав дітей в Україні.

Нагадаємо, в Ялті росіяни знесли будівлю архітектора Краснова, який проєктував Лівадійський палац

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