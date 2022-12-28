У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники заборонили масові зібрання під час новорічних свят
Російські окупанти заборонили маріупольцям у дні новорічних свят проводити масові заходи, це може ускладнити доступ містян до польових кухонь і банкоматів
Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"На період новорічних свят окупанти заборонили проводити будь-які масові заходи й збиратись разом в кількості понад 50 осіб, включаючи святкування в кафе та ресторанах. Незрозуміло, як у такому випадку окупанти будуть коригувати черги до польових кухонь, банкоматів та окупаційних бюрократів", – пише Андрющенко.
Радник мера написав, що Лівобережжя Маріуполя знову без електропостачання через зливу.
"Вже мертві квартали перетворюються на справжню пустелю. З розміром площі демонтажу центр міста наближається до району Азовсталі на Лівобережжі. Мапа Маріуполя змінюється кардинально. Тепер можна легко побачити, що люди мешкають здебільшого на околицях. Значна частина містян перебралась в дачну забудову, аби пережити зиму з буржуйками", – додав Андрющенко.
Також зростає кількість тих, хто виїздить з міста. Черга на перетин кордону в Новоазовському районі перетворилась на 32-кілометровий затор, час очікування якого сягає 24 годин.
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