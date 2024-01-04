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Головна Світ У Токіо жінка напала з ножем на пасажирів поїзда: чотири людини поранено

У Токіо жінка напала з ножем на пасажирів поїзда: чотири людини поранено

4 січня, 2024 четвер
02:48
Світ Японія

Унаслідок різанини на одній із залізничних станцій Токіо постраждали четверо людей. Нападницю, яка розмахувала ножем у поїзді, затримано

Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що інцидент трапився близько 11 вечора за місцевим часом, коли жінка почала розмахувати ножем у поїзді, який стояв на популярній станції Акіхабара.

"Четверо людей зазнали поранень й після прибуття "швидких" були доставлені до лікарень для надання допомоги", - йдеться у матеріалі.

Саму нападницю згодом затримала поліція. Вже було розпочате розслідування, покликане встановити усі деталі інциденту.

  • У Японії в понеділок, 1 січня, у другій половині дня стався землетрус магнітудою 7,6, змусивши жителів деяких прибережних районів тікати на вищі місця, оскільки хвилі цунамі обрушилися на західне узбережжя Японії, змиваючи деякі автомобілі та будинки. Загинули щонайменше 64 людини.
  • У аеропорту Токіо зіткнулися два літаки, один з яких пасажирський суперлайнер Airbus A350, виникла пожежа: 5 людей загинули, 379 евакуювали.
Кримінал
Японія
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