У Токіо жінка напала з ножем на пасажирів поїзда: чотири людини поранено
Унаслідок різанини на одній із залізничних станцій Токіо постраждали четверо людей. Нападницю, яка розмахувала ножем у поїзді, затримано
Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що інцидент трапився близько 11 вечора за місцевим часом, коли жінка почала розмахувати ножем у поїзді, який стояв на популярній станції Акіхабара.
"Четверо людей зазнали поранень й після прибуття "швидких" були доставлені до лікарень для надання допомоги", - йдеться у матеріалі.
Саму нападницю згодом затримала поліція. Вже було розпочате розслідування, покликане встановити усі деталі інциденту.
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