У Токіо жінка напала з ножем на пасажирів поїзда: чотири людини поранено

Про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що інцидент трапився близько 11 вечора за місцевим часом, коли жінка почала розмахувати ножем у поїзді, який стояв на популярній станції Акіхабара.

"Четверо людей зазнали поранень й після прибуття "швидких" були доставлені до лікарень для надання допомоги", - йдеться у матеріалі.

Саму нападницю згодом затримала поліція. Вже було розпочате розслідування, покликане встановити усі деталі інциденту.