Про це інформує Держдеп США.

"З 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по Україні. Це означає, що Росія запускає більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, чотири дні поспіль", - ідеться у повідомленні.

Представник Держдепартаменту Ведант Патель нагадав, що США 3 травня оголосили про додаткові 300 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.