У травні РФ щогодини била по Україні авіацією, - Держдеп США
Протягом перших чотирьох днів травня військові Росії щогодини запускали по Україні більше однієї ракети, дрона чи бомби
Про це інформує Держдеп США.
"З 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по Україні. Це означає, що Росія запускає більше однієї ракети, безпілотника чи бомби щогодини, 24 години на добу, чотири дні поспіль", - ідеться у повідомленні.
Представник Держдепартаменту Ведант Патель нагадав, що США 3 травня оголосили про додаткові 300 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.
- Міністерство оборони РФ активно інформує про ракетні удари по території України, щоб знизити рівень занепокоєння щодо майбутнього українського контрнаступу.
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