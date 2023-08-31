У третій ОШБр назвали нову тактику росіян на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На південному фланзі Бахмута просування рухається, ініціатива перебуває на нашому боці. Але це не є швидким просуванням. Ми зараз боремося з мінуванням, з новою тактикою росіян. Перед кожним штурмом треба брати перерву. Ворог зробив ставку на нестандартне мінування", - підкреслив Бородін.

За його словами, на Бахмутський напрямок росіяни пригнали професійних саперів.

"Наші сапери розуміють, що міни закладені не за статутом. Відчувається, що на Бахмутський напрямок пригнали професійних саперів. Вони закладають міни так, щоб їх було важко знайти. На таке розмінування йде значно більше часу. Тому що просту міну можна закласти як класичним методом, так і нестандартним", - додав Бородін.

Протягом минулої доби українські військові продовжили наступ південніше міста Бахмут. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах

Протягом 30 серпня російські військові намагалися наступати на трьох напрямках: на Лиманському, Бахмутському та Запорізькому. Проте успіху вони не мали. Сили оборони знищили 610 окупантів, 26 ворожих ракет та 31 артсистему







