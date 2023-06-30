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У трьох регіонах України розпочалося збирання озимих культур

30 червня, 2023 п'ятниця
14:25
Економіка пшениця зерно

Аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей розпочали збирання озимих культур, а саме ячмінь, пшеницю та горох

Про це 30 червня повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Аграрії Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини розпочали збирання озимих культур: ячменю, пшениці та гороху. Збір проведено на площі 66,2 тис. га при врожайності 32,8 ц/г", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нового врожаю намолочено 216,9 тис. тонн зерна:

  • Озимого ячменю – 205,5 тис. тонн, обмолочено — 61,5 тис. га при врожайності — 33,5 ц/га,
  • Гороху – 7,6 тис. тонн, обмолочено — 3,6 тис. га при врожайності — 21,1 ц/га,
  • Озимої пшениці – 3,8 тис. тонн, обмолочено — 1,1 тис. га при врожайності — 34,5 ц/га.

Лідерами збирання зернових та зернобобових культур є сільгосптоваровиробники Одещини, які обмолотили площу 37,4 тис. га. Щодо врожайності, Миколаївщина випереджає інші регіони з показником 34,7 ц/га.

Крім того, аграрії Одещини розпочали збирання ріпаку, якого вже обмолотили 0,7 тис. га і намолотили 0,9 тис. тонн насіння при врожайності 12,9 ц/га.

Що відомо про посівну 2023

1 березня Міністерство аграрної політики та продовольства України інформувало, що агровиробники можуть отримати насіння соняшника та міндобрива від USAID

11 березня у Мінагропромі заявили, що у 2023 році Україна виростить вдвічі більше сільгосппродукції, ніж споживе.

Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник в ефірі Еспресо 13 березня казав, що кількість замінованих полів в Україні вражає.

11 квітня стало відомо, що на Херсонщині планують сіяти кавуни. Після проведення розмінування в області вдалося збільшити площу земель для робіт.

Станом на 5 травня українські аграрії засіяли вже 2 млн 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Серед них – понад мільйон гектарів кукурудзи.

5 червня стало відомо, що близько 7 млн га землі аграрії не можуть використати через замінування та війну. На той час в Україні було засіяно приблизно 12,5 млн га.

А вже 23 червня стало відомо, що в Одеській та Миколаївській областях агровиробники розпочали збір урожаю цього сезону. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних.

Україна
Одещина
зерно
Миколаївщина
Дніпропетровщина
зернові
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