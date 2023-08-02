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У центрі Мелітополя прогримів вибух

2 серпня, 2023 середа
22:18
Війна з Росією Мелітополь

Ввечері середи, 2 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Вибух прогримів у центрі міста.

"Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста. З'ясовуємо подробиці вечірньої метушні", - йдеться у повідомленні.

  • Тимчасово окупований Мелітополь лишається важливим транспортним вузлом для російських загарбників. 22 липня міський голова Федоров повідомив про те, що терористи вночі переганяють важку військову техніку через Мелітополь.
  • Увечері 31 липня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка поблизу Мелітополя Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, окупанти підірвалися на власних мінах.
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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2023, середа
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