Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Пів години тому ворожа техніка, яка перевозила систему ППО, не вписалась в поворот", - написав мер о 14:58.

Повідомляється, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя, на проспекті Богдана Хмельницького, техніка РФ перевернулась на дорозі.

"З технікою окупантів останнім часом щось трапляється. Коли окупанти нарешті зрозуміють, що в цілому повернули не туди?" - наголосив Федоров.