У центрі тимчасово окупованого Мелітополя перевернулась російська система ППО, - мер
Сьогодні вдень, 21 квітня, в центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь перевернулась російська система протиповітряної оборони
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Пів години тому ворожа техніка, яка перевозила систему ППО, не вписалась в поворот", - написав мер о 14:58.
Повідомляється, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя, на проспекті Богдана Хмельницького, техніка РФ перевернулась на дорозі.
"З технікою окупантів останнім часом щось трапляється. Коли окупанти нарешті зрозуміють, що в цілому повернули не туди?" - наголосив Федоров.
- Нагадаємо, мелітопольський міський голова Іван Федоров поінформував, що російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".
- А мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що рашисти бояться контрнаступу і намагаються оминати територію поблизу міста, водночас мінують посадки й села навколо міста.
- Аналітики британської розвідки зазначили, що РФ надалі будує три рівні оборонних зон у Запорізькій області, зважаючи на можливість наступу ЗСУ на Мелітополь.
- У Мелітополі помітили автобуси з російськими військовими, яких пересаджують в КамАЗи та вивозять у невідомому напрямку.
- У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області створили судилище, де каратимуть за проукраїнську позицію, та створюють нові катівні.
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