У цій війні ми маємо піднімати технологічні ставки, - Згурець про заяви Залужного у The Economist

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, стаття та інтерв'ю Залужного у виданні The Economist є концептуальними і важливими, оскільки формують розуміння нової реальності. Зараз ми переходимо на новий рівень, коли нам потрібна фінансова допомога, зброя, але в форматі нового бачення війни. Тобто, виходячи з технологічних рішень, які можуть бути реалізовані в самій Україні і за допомогою наших партнерів. Думаю, це новий заклик Залужного до того, що треба підняти технологічні ставки у цій війні", - пояснив Згурець.

Україна зайшла в “глухий кут” у війні і зараз нам потрібно знайти варіанти виходу. Сподіваємось, наші американські та європейські партнери це почули, каже аналітик.

"Концепція, з якою готувалася українська армія разом з партнерами, з тими нормативами щодо пробиття російської оборони, потребує змін. Ризики переходу в позиційну війну можуть бути розв'язані лише з технологічними змінами", - додав Згурець.

За його словами, ситуація за рік змінилася. Тому зараз потреби для української армії інші.

"Коли минулого року, майже в цей самий час, Залужний дав інтерв'ю The Economist, він сказав що Україні потрібно конкретно. Тоді це визнавалось як необхідна складова для просування України в тих підходах, які були на той час. Але за рік ситуація змінилась. Також ми бачимо, що допомога надходила меншими темпами, ніж планувалось", - зазначив аналітик.

Він розповів про певну паузу та виснаження, яке ймовірно відбудеться на фронті. Важливо, щоб цей час був використаний для створення передумов переходу в маневрову війну.

"Є відчуття, що перше півріччя буде достатньо складним і виснажливим. Якщо відбудуться технологічні зміни, які базуючись на баченні та рекомендаціях Залужного, вони будуть давати свої результати приблизно наприкнці наступного року. Тобто буде така певна пауза, де війна, так чи інакше, буде перебувати в позиційній версії. Дуже важливо, щоб цю паузу ми і наші партнери максимально використали для створення передумов переходу позиційної війни у маневрову, на що власне і скеровані рекомендації і бачення Залужного", - резюмував Згурець.