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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

У цій війні ми маємо піднімати технологічні ставки, - Згурець про заяви Залужного у The Economist

3 листопада, 2023 п'ятниця
13:26
Війна з Росією Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець прокоментував статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного британському виданню The Economist. За його словами, Залужний закликає підняти технологічні ставки у цій війні

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, стаття та інтерв'ю Залужного у виданні The Economist є концептуальними і важливими, оскільки формують розуміння нової реальності. Зараз ми переходимо на новий рівень, коли нам потрібна фінансова допомога, зброя, але в форматі нового бачення війни. Тобто, виходячи з технологічних рішень, які можуть бути реалізовані в самій Україні і за допомогою наших партнерів. Думаю, це новий заклик Залужного до того, що треба підняти технологічні ставки у цій війні", - пояснив Згурець.

Україна зайшла в “глухий кут” у війні і зараз нам потрібно знайти варіанти виходу. Сподіваємось, наші американські та європейські партнери це почули, каже аналітик.

"Концепція, з якою готувалася українська армія разом з партнерами, з тими нормативами щодо пробиття російської оборони, потребує змін. Ризики переходу в позиційну війну можуть бути розв'язані лише з технологічними змінами", - додав Згурець.

За його словами, ситуація за рік змінилася. Тому зараз потреби для української армії інші.

"Коли минулого року, майже в цей самий час, Залужний дав інтерв'ю The Economist, він сказав що Україні потрібно конкретно. Тоді це визнавалось як необхідна складова для просування України в тих підходах, які були на той час. Але за рік ситуація змінилась. Також ми бачимо, що допомога надходила меншими темпами, ніж планувалось", - зазначив аналітик.

Він розповів про певну паузу та виснаження, яке ймовірно відбудеться на фронті. Важливо, щоб цей час був використаний для створення передумов переходу в маневрову війну.

"Є відчуття, що перше півріччя буде достатньо складним і виснажливим. Якщо відбудуться технологічні зміни, які базуючись на баченні та рекомендаціях Залужного, вони будуть давати свої результати приблизно наприкнці наступного року. Тобто буде така певна пауза, де війна, так чи інакше, буде перебувати в позиційній версії. Дуже важливо, щоб цю паузу ми і наші партнери максимально використали для створення передумов переходу позиційної війни у маневрову, на що власне і скеровані рекомендації і бачення Залужного", - резюмував Згурець.

  • Нагадаємо, Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, уперше після грудня 2022 року.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього.
  • Залужний розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
  • Також він назвав 5 пріоритетів, які не допустять переходу війни в загрозливий для України етап.
  • Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО
Новини
Україна
Росія
Сергій Згурець
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Валерій Залужний
наступ ЗСУ
деокупація України
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