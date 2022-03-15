У Великій Британії готують новий пакет санкцій проти Росії, – The Guardian
У новий санкційний список увійдуть заборони на експорт, підвищені тарифи на російські товари та готується ще один список проти російських олігархів і бізнесменів.
Про це повідомляє The Guardian.
Відомо, що в країні готують заборону на експорт в Росію предметів розкоші, включаючи моду і цінні твори мистецтва. На основні російські товари буде підвищено тариф – зокрема, на горілку та хутра. Також Великобританія збирається відмовити Росії та Білорусі в доступі до тарифу найсприятливішого для сотень експортних компаній – ключовій перевазі членства у Світовій організації торгівлі.
"На цьому тижні очікується прийняття закону про економічні злочини та після буде оголошено про нові санкції щодо окремих олігархів і представників еліти, а також підприємств, політиків і організацій", – додають у повідомленні.
Зазначають, що всі товари на суму 900 млн фунтів стерлінгів будуть обкладатися додатковими тарифами – як новий бар'єр для торгівлі з РФ. Ці зміни набудуть чинності наступного тижня.
Мінфін Великобританії заявив, що більше не видаватиме ніяких нових гарантій, кредитів і страховок для експорту в Росію або Білорусь. Без державної підтримки експортних товарів будь-яка фінансова підтримка з боку приватного сектора стане практично неможливою.
- Нагадаємо, Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.
- МЗС Великобританії пропонує повністю відключити Росію від SWIFT та ввести ембарго на енергоносії.
- Раніше також повідомляли, що у Великобританії дозволили арештовувати будь-які російські літаки на території країни.
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