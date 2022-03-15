У Великій Британії готують новий пакет санкцій проти Росії, – The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що в країні готують заборону на експорт в Росію предметів розкоші, включаючи моду і цінні твори мистецтва. На основні російські товари буде підвищено тариф – зокрема, на горілку та хутра. Також Великобританія збирається відмовити Росії та Білорусі в доступі до тарифу найсприятливішого для сотень експортних компаній – ключовій перевазі членства у Світовій організації торгівлі.

"На цьому тижні очікується прийняття закону про економічні злочини та після буде оголошено про нові санкції щодо окремих олігархів і представників еліти, а також підприємств, політиків і організацій", – додають у повідомленні.

Зазначають, що всі товари на суму 900 млн фунтів стерлінгів будуть обкладатися додатковими тарифами – як новий бар'єр для торгівлі з РФ. Ці зміни набудуть чинності наступного тижня.

Мінфін Великобританії заявив, що більше не видаватиме ніяких нових гарантій, кредитів і страховок для експорту в Росію або Білорусь. Без державної підтримки експортних товарів будь-яка фінансова підтримка з боку приватного сектора стане практично неможливою.

Нагадаємо, Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.

МЗС Великобританії пропонує повністю відключити Росію від SWIFT та ввести ембарго на енергоносії.

Раніше також повідомляли, що у Великобританії дозволили арештовувати будь-які російські літаки на території країни.