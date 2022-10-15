У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії
У столиці Польщі неурядові організації влаштували акцію у вигляді "референдуму", на якому можна проголосувати за "анексію" будівлі російського посольства та її передачу у власність польській столиці
Про це повідомляють організатори акції, низка польських неурядових організацій.
На світлинах на відео з акції видно, що активісти прийшли з прапорами України та плакатами й вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.
Також на місці подій видно урни, "бюлетені" з відповідями, в яких зможуть проголосувати "всі жителі Варшави незалежно від національності".
Організатори обіцяють, що в разі успіху "референдуму" подадуть офіційний запит владі Варшави "з проханням відібрати будівлю та територію посольства та виділити їх для якогось важливого соціального призначення, наприклад, як постійний центр польсько-української співпраці". Вони також вимагатимуть випровадження російських дипломатів та визнання Росії державою-терористом.
Відео з "референдуму" на своїй Facebook-сторінці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.
Крім того, кадри з місця акції опублікував журналіст Євген Приходько.
"У Варшаві проходить «референдум щодо анексії посольства Росії". Ой, навіть не знаю, які будуть результати", - йдеться в описі фото.
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