English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

У Варшаві влаштували "референдум" щодо "анексії" посольства Росії

15 жовтня, 2022 субота
16:49
Світ акція, Польща

У столиці Польщі неурядові організації влаштували акцію у вигляді "референдуму", на якому можна проголосувати за "анексію" будівлі російського посольства та її передачу у власність польській столиці

Про це повідомляють організатори акції, низка польських неурядових організацій.

На світлинах на відео з акції видно, що активісти прийшли з прапорами України та плакатами й вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.

Також на місці подій видно урни, "бюлетені" з відповідями, в яких зможуть проголосувати "всі жителі Варшави незалежно від національності".

Організатори обіцяють, що в разі успіху "референдуму" подадуть офіційний запит владі Варшави "з проханням відібрати будівлю та територію посольства та виділити їх для якогось важливого соціального призначення, наприклад, як постійний центр польсько-української співпраці". Вони також вимагатимуть випровадження російських дипломатів та визнання Росії державою-терористом.

Відео з "референдуму" на своїй Facebook-сторінці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.

Крім того, кадри з місця акції опублікував журналіст Євген Приходько.

"У Варшаві проходить «референдум щодо анексії посольства Росії". Ой, навіть не знаю, які будуть результати", - йдеться в описі фото.

  • 5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав злочинні закони про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської
  • 7 жовтня Британія виступила проти таємного голосування із засудженням "референдумів" у ГА ООН, якого хотіла Росія. 10 жовтня Генасамблея ООН відкинула пропозицію Росії щодо закритого голосування резолюції про осуд анексії РФ територій України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Польща
Читайте також:
13 жовтня, 2022 четвер
Журналіста Михайла Ткача, який проводив розслідування про вуличні перегони, на пішохідному переході збив автомобіль
Віталій Портников
Автор Портников Віталій
14 жовтня, 2022 п'ятниця
Від російської армії залишиться мокре місце
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
13 жовтня, 2022 четвер
Голосування на Генасамблеї ООН показало ворогів і тих, хто зрадив дружбу з Україною
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
15 жовтня
16:33
OPINION
Андрій Кокотюха
Жоден окупаційний режим не полегшує життя. Російський – найважчий
16:27
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
Польща придбає у Південної Кореї 300 реактивних систем залпового вогню РСЗВ Chunmoo
16:23
росія прапор занепад
Чиновник з Санкт-Петербургу радить тим, хто ухиляється від мобілізації, "змінити стать"
16:18
Головний диригент Херсонського театру Юрій Керпатенко
Росіяни застрелили головного диригента Херсонського театру Юрія Керпатенка
16:00
Бєлгород
Поблизу Бєлгорода горить нафтобаза
15:57
Ілон Маск
Росія може знищити США і Європу менш ніж за 30 хвилин. І навпаки, - Маск
15:54
Христя Фріланд
"Паліям не місце на зборах пожежників": віцепрем'єрка Канади Фріланд закликала прогнати Росію з МВФ та G20
15:45
Мелітополь
У Василівці на Запоріжжі росіяни незаконно тримають 4 тис. людей, - мер Мелітополя
15:40
Ексклюзив
карта війні в Україні
Звільнення Херсона - це тривала поетапна операція, - військовий експерт Коваленко
15:32
Андрій Лунін
Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти "Барселони" в Ель-Класико
15:29
Мальта Дегіорджо
На Мальті братів Дегіорджо засудили на 40 років за вбивство журналістки-розслідувачки
15:18
Ексклюзив
Наразі загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину немає, - очільник ОВА Живицький
15:17
Оксана Забужко
Готується до друку нова книжка Оксани Забужко
15:13
Оновлено
Металіст - Ворскла
УПЛ: "Металіст" переміг "Ворсклу", результати інших матчів 7-го туру
15:12
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Росія не може собі дозволити розширення лінії фронту, - депутат Волинської облради Мирка
14:58
Китай
У Китаї заявили, що можуть розв'язати питання Тайваню силою
14:57
Грушівська середня школа
З понеділка деякі заклади освіти Одещини повертаються до дистанційної форми навчання, деякі - продовжують роботу очно
14:50
Лукашенко путін
"Ми сперечалися та сварилися": Лукашенко розповів, які у нього стосунки з Путіним
14:45
Києво-Могилянська академія
День Академії: 15 жовтня Національному університету "Києво-Могилянська академія" виповнилося 407 років
14:37
Оновлено
на фото: будинок
Уранці окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю, поранено п'ятьох людей
14:33
OPINION
Віталій Портников
Ердоган грає з Путіним у свою улюблену гру
14:30
білоруські військові лукашенко
"Нікого не вбивали і вбивати не збираємося": Лукашенко пояснив, у чому полягає участь Білорусі в "спецоперації" проти України
14:30
Київ ніч
Лас-Вегас буде після Перемоги. Бізнес Києва просять відмовитися від яскравої реклами увечері
14:30
на фото: виставка
У Києві проходить виставка "Полк "Азов" - янголи Маріуполя", присвячена загиблим захисникам Маріуполя
14:27
коктейль Молотова
У російській республіці Удмуртія підпалили військкомат
14:25
Повішений російський воєнний комісар Роман Малик
На російському Далекому Сході знайшли повішеним воєнного комісара
14:15
Ексклюзив
кримський міст
Путін використає історію з Кримським мостом для спроби переформатування ФСБ, - Фейгін
14:08
світло
Мешканців трьох областей України закликали 15 жовтня раціонально споживати електроенергію
13:59
Ексклюзив
Бен Ходжес
Повернення Маріуполя та "сильна втома" Кримського мосту можуть створити для росіян пастку у Херсоні та Криму, - генерал Ходжес
13:54
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер розповів, коли відбудеться супербій Усик - Ф'юрі
13:47
обстріл Запоріжжя
Обстрілювали з артилерії й танків: на Запоріжчині росіяни за добу знищили 68 цивільних об'єктів
13:36
Німеччина уряд
"Найвищий пріоритет": Німеччина планує посилити захист своєї критичної інфраструктури
13:29
РФ
Росію та Білорусь не допустять до Європейських ігор-2023 у Польщі
13:28
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Українська тенісистка Світоліна народила доньку
13:17
Зеленський
Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць: Зеленський подякував Байдену за новий пакет допомоги у $725 млн
13:04
валідатор, квиток
Відтепер у наземному громадському транспорті Києва можна оплатити проїзд банківською карткою
12:52
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
Вайлдер виявився на 18 кг легшим за суперника перед поверненням на ринг
12:49
коровай для російських солдат
Міноборони Білорусі показало прибуття перших російських ешелонів з "регіонального угрупування"
12:33
обстріл
Окупанти за добу обстріляли Сумщину й Чернігівщину з мінометів і дронів
12:33
OPINION
Андрій Павлишин
Про що нам каже "народний ТОП"?
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV