Про це повідомляють організатори акції, низка польських неурядових організацій.

На світлинах на відео з акції видно, що активісти прийшли з прапорами України та плакатами й вигукують гасла на підтримку територіальної цілісності України.

Також на місці подій видно урни, "бюлетені" з відповідями, в яких зможуть проголосувати "всі жителі Варшави незалежно від національності".

Організатори обіцяють, що в разі успіху "референдуму" подадуть офіційний запит владі Варшави "з проханням відібрати будівлю та територію посольства та виділити їх для якогось важливого соціального призначення, наприклад, як постійний центр польсько-української співпраці". Вони також вимагатимуть випровадження російських дипломатів та визнання Росії державою-терористом.

Відео з "референдуму" на своїй Facebook-сторінці опублікувала відома українська активістка Наталія Панченко. За її словами, "тисячі людей" стоять у черзі на сотні метрів, щоб проголосувати за "анексію" будівлі.

Крім того, кадри з місця акції опублікував журналіст Євген Приходько.

"У Варшаві проходить «референдум щодо анексії посольства Росії". Ой, навіть не знаю, які будуть результати", - йдеться в описі фото.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав злочинні закони про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської

7 жовтня Британія виступила проти таємного голосування із засудженням "референдумів" у ГА ООН, якого хотіла Росія. 10 жовтня Генасамблея ООН відкинула пропозицію Росії щодо закритого голосування резолюції про осуд анексії РФ територій України.

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