У Великій Британії на пляжі знайшли непритомну 14-річну українку, вона померла в лікарні

Про це інформує поліція Девона та Корнуолла.

Увечері 4 березня в поліцію зателефонували із повідомленням про зникнення 14-річної дівчинки в районі пляжу Доліш. Правоохоронці та берегова охорона провели локалізовані пошуки за допомогою вертольота і виявили на пляжі непритомну дівчинку-підлітка.

Згодом її доставили гвинтокрилом до Королівської лікарні Девон і Ексетер. Там дівчинка померла. Про це повідомили найближчих родичів.

Зазначають, що загибла була громадянкою Україну. Вона проживала в районі Долішу. Після її смерті встановили контакт із українським посольством. Також про це повідомили й міністерство внутрішніх справ.

"Наразі ця смерть розглядається як нез’ясована, і триває розслідування обставин, пов’язаних із цією смертю. Наші думки з родиною та друзями дівчини в цей трагічний час", - зазначили в поліції.