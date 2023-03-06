У Великій Британії на пляжі знайшли непритомну 14-річну українку, вона померла в лікарні
У Великій Британії розслідують обставини смерті 14-річної українки, яку непритомною знайшли на пляжі Доліш у суботу, 4 березня
Про це інформує поліція Девона та Корнуолла.
Увечері 4 березня в поліцію зателефонували із повідомленням про зникнення 14-річної дівчинки в районі пляжу Доліш. Правоохоронці та берегова охорона провели локалізовані пошуки за допомогою вертольота і виявили на пляжі непритомну дівчинку-підлітка.
Згодом її доставили гвинтокрилом до Королівської лікарні Девон і Ексетер. Там дівчинка померла. Про це повідомили найближчих родичів.
Зазначають, що загибла була громадянкою Україну. Вона проживала в районі Долішу. Після її смерті встановили контакт із українським посольством. Також про це повідомили й міністерство внутрішніх справ.
"Наразі ця смерть розглядається як нез’ясована, і триває розслідування обставин, пов’язаних із цією смертю. Наші думки з родиною та друзями дівчини в цей трагічний час", - зазначили в поліції.
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