У Великій Британії суддя зізнався, що ChatGPT писав постанови замість нього
У Великій Британії суддя зізнався, що користувався ChatGPT для написання судових постанов, і назвав штучний інтелект корисним і таким, що має потенціал
Про це пише The Register.
Суддя Бірсс, який працює в Апеляційному суді Великої Британії, виступаючи на заході Law Society, сказав, що звернувся до ChatGPT, щоб створити абзац для судових документів у справі, пов’язаній із законодавством про інтелектуальну власність.
Бірсс зізнався, що скопіював і вставив слова в постанову, яку він написав, додавши, що такі інструменти, як ChatGPT, "мають великий потенціал".
"Я думаю, що найбільше цікаво те, що ви можете попросити ці великі мовні моделі узагальнити інформацію. Це корисно, і це буде використано, і я можу вам сказати, що я використовував це", — розповів він.
Зауваження Бірсса вважаються першим випадком, коли британський суддя зізнався у використанні генеративного програмного забезпечення ШІ у своїй роботі. Він заявив, що бере на себе всю відповідальність за те, що написано в його постановах, і що він перевірив на правдивість те, що написав ШІ.
- У липні Сенат США заявив про стурбованість потенціалом штучного інтелекту.
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