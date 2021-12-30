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Головна Світ У Великій Британії впіймали білку, яка покусала 18 людей за два дні

У Великій Британії впіймали білку, яка покусала 18 людей за два дні

30 грудня, 2021 четвер
21:56
Світ білка

У Великій Британії впіймали та приспали білку на прізвисько Страйп на честь злого персонажа у фільмі "Гремліни". За два дні вона атакувала 18 людей

Про це повідомляє BBC Україна.

Білка з березня прибігала до саду 65-річної Корін Рейнольдс для підгодівлі. Жінка стверджує, що тварина була "частим і доброзичливим відвідувачем". 

"Усі ці місяці вона була в порядку, вона навіть прийшла та взяла горіх з моєї руки", - зазначила Рейнольдс.

Однак минулого тижня білка вкусила британку під час того, як вона давала гризунові їжу. Згодом жінка побачила повідомлення від інших людей, які стверджували про напади тварини.

"Після того, як я побачила всі ці фотографії поранень людей, я подумала: "Боже мій, що з ним сталося?" - сказала Рейнольдс.

Зрештою жінка вирішила зловити білку та передати її спеціальним службам.

"Я залишила пастку всього на 20 хвилин, біля місця, де я зазвичай годую її. Я відчувала, що вона мені довіряла, а я зрадила її. Мій сад, як пташиний заповідник. Але я знаю, що вчинила правильно. У мене є дворічний онук, якби його вкусили за палець, він міг би його втратити", - пояснила Рейнольдс.

У 2019 році у Великій Британії прийняли зміни до законодавства, які забороняють випуск сірих білок назад у дику природу. Відтак ветеринари змушені були приспати тварину.

"Ми не згодні з цим законом і виступали проти нього, але юридично ми повинні його виконувати. Існує безліч способів гуманного стримування сірих білок, і ми закликаємо людей не чіпати їх, оскільки зараз заборонено випускати їх у дику природу, а єдиний варіант - приспати їх", - повідомив речник Королівського товариства з захисту тварин від жорстокого поводження.

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Новини
тварини
Велика Британія
білка
природа
гризуни
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