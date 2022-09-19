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У Верховному Суді хочуть звільнити суддю Львова через знайдений паспорт РФ

19 вересня, 2022 понедiлок
22:20
Кримінал Богдан Львов

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити з посади голови Касаційного господарського суду Верховного Суду Богдана Львова, хоч він і заперечує наявність у нього російського громадянства

Про це повідомила суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду Олена Кібенко у facebook.

За словами Олени Кібенко, на зустрічі з суддями та працівниками апарату, яка відбулась наступного дня, 16 вересня, Богдан Львов цю інформацію спростував – як і на своїй сторінці у facebook.

Кібенко повідомила, що на загальних зборах, скликаних на 19 вересня, за ініціативою Богдана Львова, обговорювалось включення до порядку денного питання про довіру чи недовіру голові Касаційного господарського суду Верховного Суду, втім, воно до порядку денного включено не було. 

"На наш погляд, голова суду не може самостійно ініціювати питання про висловлення йому недовіри, керувати такими зборами, формувати порядок денний "з коліс", оскільки це прямий конфлікт інтересів. Хочемо підкреслити: ми впевнені, що це питання має бути розглянуте зборами суддів Касаційного господарського суду з дотриманням вимог закону та процедури", - наголосила Кібенко. 

Також повідомляється, що відповідно до вимог ст. 42 закону "Про судоустрій та статус суддів", судді почали збір підписів суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за скликання зборів суддів для вирішення питання про дострокове звільнення судді Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Вони пропонують скликати збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на 26 вересня, на 10:00 для обговорення вказаних питань.

Порядок денний пропонується такий:

Про дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду;

Про визначення тимчасово виконуючого обов'язки голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Звернення від 19 вересня є відкритим для приєднання для всіх суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, зазначила Кібенко.

Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова касаційного суду може бути достроково звільнений з посади за ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів відповідного касаційного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідного касаційного суду. 

  • Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях.
  • 15 вересня "Схеми" повідомили, що у заступника голови Верховного суду України є російський паспорт.
  • 16 вересня Володимира Зеленського закликали позбавити громадянства України голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, який має паспорт РФ.  
  • 19 вересня на зборах Касаційного господарського суду проголосували за те, щоб заступник голови Верховного суду Богдан Львов, який має російське громадянство, й надалі розглядав справи.

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Суспільство
Україна
Росія
Верховний суд
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