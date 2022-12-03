У визволеному Ізюмі з'явилися вулиці Бандери, Петлюри, Дудаєва та Аляски
У деокупованому Ізюмі на Харківщині топонімічна комісія затвердила перейменування 22 вулиць і площ
Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.
Так, комісія затвердила такі нові назви:
- вулиця Московська - вулиця Івана Мазепи;
- вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери;
- площа Революції - площа Героїв Крут;
- вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного;
- вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська;
- вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова;
- вулиця Тургєнєва - вулиця Джохара Дудаєва;
- вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри;
- вулиця Волоха - вулиця гетьмана Полуботка;
- вулиця Камчатська - вулиця Аляски.
Остаточне рішення щодо перейменування топонімів міста має ухвалити голова військової адміністрації.
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