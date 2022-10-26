Про це інформує Патронатна служба "Янголи Азову".

"У Києві офіційно з'явилася вулиця Героїв полку "Азов". Сьогодні було знято полотно з першої таблички з новою назвою вулиці", – йдеться у повідомленні.

Перший командир "Азову" Андрій Білецький зазначив, що присвята стосується насамперед героїв, які загинули захищаючи Україну, або перебувають у російському полоні.

Нову назву вулиці вибрали самі українці під час голосування.

"Наші захисники ніколи не будуть забуті!" - додали у пресслужбі.

25 вересня Віталій Кличко оголосив про перейменування 95 вулиць та площ у Києві.

5 жовтня стало відомо, що в Оболонському районі Києва вулицю Маршала Малиновського перейменували на вулицю Героїв полку "Азов".

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