У Києві офіційно з'явилася вулиця Героїв полку "Азов"
26 жовтня у Києві офіційно відкрили першу табличку вулиці Героїв полку "Азов"
Про це інформує Патронатна служба "Янголи Азову".
"У Києві офіційно з'явилася вулиця Героїв полку "Азов". Сьогодні було знято полотно з першої таблички з новою назвою вулиці", – йдеться у повідомленні.
Перший командир "Азову" Андрій Білецький зазначив, що присвята стосується насамперед героїв, які загинули захищаючи Україну, або перебувають у російському полоні.
Нову назву вулиці вибрали самі українці під час голосування.
"Наші захисники ніколи не будуть забуті!" - додали у пресслужбі.
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