У ВР розробляється альтернативний законопроєкт щодо другої вищої освіти для чоловіків призовного віку, - нардепка Піпа

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо ми не змінимо умови, то ситуація зі чоловіками призовного віку, які отримують другу вищу, наступного року не зміниться. Проте, я думаю, що умови зміняться. Тому ми відповідно побачимо іншу цифру. Відповідний законопроєкт Веніславського був вже зареєстрований, проте в Європейському Союзі його визнали дискримінаційним за віком. Зараз розробляється інший законопроєкт, який буде мати інші критерії. Зокрема, не за віком, а від сфери діяльності й т.д. Тобто, буде враховуватись сфера діяльності людини й відповідність до неї набуття другої вищої освіти", - пояснила Піпа.

Нардепка наголосила, що ситуація може змінитись вже цієї зими

"Наказ Генштабу повинен змінити правила гри. Оскільки, здобуття другої вищої освіти є лише відстрочкою. Тому ситуація може змінитись вже цієї зими. Звісно добре, коли люди навчаються, однак погано, коли це є способом уникнути мобілізації. Наша країна справді потребує захисників й тому ситуація є дуже складною", - додала вона.

5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для студентів-чоловіків старше 30 років, які здобувають другу вищу освіту