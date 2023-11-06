У ВР розробляється альтернативний законопроєкт щодо другої вищої освіти для чоловіків призовного віку, - нардепка Піпа
Народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що у Верховній Раді готується новий законопроєкт щодо другої вищої освіти чоловіків призовного віку, який буде враховувати сферу діяльності громадянина, а не його вік
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо ми не змінимо умови, то ситуація зі чоловіками призовного віку, які отримують другу вищу, наступного року не зміниться. Проте, я думаю, що умови зміняться. Тому ми відповідно побачимо іншу цифру. Відповідний законопроєкт Веніславського був вже зареєстрований, проте в Європейському Союзі його визнали дискримінаційним за віком. Зараз розробляється інший законопроєкт, який буде мати інші критерії. Зокрема, не за віком, а від сфери діяльності й т.д. Тобто, буде враховуватись сфера діяльності людини й відповідність до неї набуття другої вищої освіти", - пояснила Піпа.
Нардепка наголосила, що ситуація може змінитись вже цієї зими
"Наказ Генштабу повинен змінити правила гри. Оскільки, здобуття другої вищої освіти є лише відстрочкою. Тому ситуація може змінитись вже цієї зими. Звісно добре, коли люди навчаються, однак погано, коли це є способом уникнути мобілізації. Наша країна справді потребує захисників й тому ситуація є дуже складною", - додала вона.
Що відомо про мобілізацію в Україні
17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.
23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.
26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.
Очільник Міноборони Резніков заявив, що нині найголовніше навести лад у центрах комплектації (військкоматах).
Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.
Представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для українців, які здобувають другу вищу освіту. Потім у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації.
5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для студентів-чоловіків старше 30 років, які здобувають другу вищу освіту
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