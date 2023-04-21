У яких регіонах України заборонили відвідування цвинтарів на поминальні дні: список
Під час поминальних днів 22-25 квітня у деяких регіонах України заборонили відвідування цвинтарів
У Краматорській міськраді заборонили відвідування кладовищ найближчими вихідними.
"Цього вимагає безпекова ситуація: кладовища нерідко потрапляють під обстріли, дистанційні мінування з боку російських терористичних військ, а тому повною мірою гарантувати безпеку відвідувачів неможливо", –наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
У деяких селах Житомирської області теж заборонили перебувати на цвинтарі 22-25 квітня, пишуть Житомирські новини з посиланням на пресслужбу Народицької селищної військової адміністрації. Зокрема йдеться про населені пункти – Вільхова, Ровба, Довгий Ліс, Мотилі, Омельники, Ноздрище, Старе Шарне, Тичків.
На Дніпропетровщині повністю обмежили відвідування місць поховання у Нікопольському районі.
Під час поминальних днів у Запорізькій області заборонили відвідування кладовищ:
- Гуляйпільська міська територіальна громада Пологівського району,
- Воздвижівська сільська територіальна громада Пологівського району,
- Малинівська сільська територіальна громада Пологівського району,
- Оріхівська міська територіальна громада Пологівського району,
- Преображенська сільська територіальна громада Пологівського району,
- Малотокмачанська сільська територіальна громада Пологівського району.
- Степногірська селищна територіальна громада Василівського району.
Також на Харківщині повністю обмежують відвідування кладовищ: Перелік небезпечних цвинтарів.
У Херсонській області заборонили відвідування місць поховань.
У Миколаєві дозволили відвідувати місця поховання. 23 квітня кількість міського транспорту у тому напрямку збільшили, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
- У ДСНС попередили, що більшість кладовищ на деокупованих територіях залишаються замінованими.
- У столиці під час поминальних днів організують додатковий транспорт на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ.
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