У Краматорській міськраді заборонили відвідування кладовищ найближчими вихідними.

"Цього вимагає безпекова ситуація: кладовища нерідко потрапляють під обстріли, дистанційні мінування з боку російських терористичних військ, а тому повною мірою гарантувати безпеку відвідувачів неможливо", –наголосив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

У деяких селах Житомирської області теж заборонили перебувати на цвинтарі 22-25 квітня, пишуть Житомирські новини з посиланням на пресслужбу Народицької селищної військової адміністрації. Зокрема йдеться про населені пункти – Вільхова, Ровба, Довгий Ліс, Мотилі, Омельники, Ноздрище, Старе Шарне, Тичків.

На Дніпропетровщині повністю обмежили відвідування місць поховання у Нікопольському районі.

Під час поминальних днів у Запорізькій області заборонили відвідування кладовищ:

Гуляйпільська міська територіальна громада Пологівського району,

Воздвижівська сільська територіальна громада Пологівського району,

Малинівська сільська територіальна громада Пологівського району,

Оріхівська міська територіальна громада Пологівського району,

Преображенська сільська територіальна громада Пологівського району,

Малотокмачанська сільська територіальна громада Пологівського району.

Степногірська селищна територіальна громада Василівського району.

Також на Харківщині повністю обмежують відвідування кладовищ: Перелік небезпечних цвинтарів.

У Херсонській області заборонили відвідування місць поховань.

У Миколаєві дозволили відвідувати місця поховання. 23 квітня кількість міського транспорту у тому напрямку збільшили, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.