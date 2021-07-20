У Японії знайшли важкоатлета, який загадково зник перед Олімпіадою
У Японії знайшли 20-річного спортсмена з Уганди Джуліуса Ссекітелеко, який зник перед Олімпійськими іграми
Про це повідомляє Kyodo.
За даними джерел агенції у поліції, 20-річного штангіста знайшли у префектурі Міе.
Ссекітолеко, який зник з розташування своєї команди в Японії, залишив записку, в якій повідомив, що не хоче повертатися до Уганди, оскільки життя там важкк, і попросив членів своєї делегації передати його речі дружині на батьківщині.
Зникнення важкоатлета виявили тоді, коли до нього прийшли, щоб він здав тест на коронавірус. Спортсмена не виявилося в номері готелю, де він проживав. Пізніше стало відомо, що він купив квиток на швидкісний поїзд в Японії.
Олімпійські ігри в Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня.
- 16 липня повідомлялося, що в Японії зник спортсмен з Уганди Джуліус Ссекітолеко, який приїхав до Японії задля участі в Олімпійських іграх.
- 18 липня було знайдено записку Джуліуса Ссекітолеко, який зник перед Олімпійськими іграми.
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