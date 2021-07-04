У Запоріжжі під час нічної стрілянини в ресторані загинув чоловік, - ЗМІ

Подробиці із посиланням на місцеві інтернетресурси розповідає Еспресо.TV.

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Згідно із повідомленням порталу ZаБор, стрілянина мала місце в ресторані "Аристократ" на проспекті Маяковського.

Відео інциденту з'явилося в мережі. За інформацією з соцмереж, в стрілянині загинула одна людина.





На відео помітно, що на підлозі біля столиків лежить тіло.







Видно, що це літня площадка ресторану.



Неподалік стоїть поліцейське авто.



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Своєю чергою сайт Актуально з посиланням на власні джерела повідомляє, що є ще один потерпілий. Він, за інформацією видання, лишився живим. Його госпіталізували до міської лікарні №5 з кількома вогнепальними пораненнями.



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