У Запоріжжі під час нічної стрілянини в ресторані загинув чоловік, - ЗМІ
В одному з ресторанів Запоріжжя у ніч на 4 липня 2021 року сталася стрілянина. Одна людина загинула
Подробиці із посиланням на місцеві інтернетресурси розповідає Еспресо.TV.
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Згідно із повідомленням порталу ZаБор, стрілянина мала місце в ресторані "Аристократ" на проспекті Маяковського.
Відео інциденту з'явилося в мережі. За інформацією з соцмереж, в стрілянині загинула одна людина.
На відео помітно, що на підлозі біля столиків лежить тіло.
Видно, що це літня площадка ресторану.
Неподалік стоїть поліцейське авто.
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Своєю чергою сайт Актуально з посиланням на власні джерела повідомляє, що є ще один потерпілий. Він, за інформацією видання, лишився живим. Його госпіталізували до міської лікарні №5 з кількома вогнепальними пораненнями.
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