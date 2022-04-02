У звільненій Київській області знаходять тіла мирних жителів

Про це повідомило Міноборони у Twitter.



Нагадаємо, 2 квітня рятувальники під час обстеження Ірпеня вилучили 643 вибухонебезпечні предмети.

Як повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон окупантами 10 днів тому.Тіла розстріляних мешканців знайшли у Бучі."Ці люди не були в армії. У них не було зброї. Вони не становили загрози. Скільки ще таких випадків відбувається зараз на окупованих територіях?", - пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.