Після вчорашніх обстрілів пошкоджено Кременчуцький НПЗ та аеропорт у Миргороді, - голова Полтавської ОВА
У звільненій Київській області знаходять тіла мирних жителів
На узбіччі траси неподалік Києва знайдено мертвих цивільних. Там лежать тіла 4-5 голих жінок, яких росіяни намагалися спалити
Про це повідомило Міноборони у Twitter.
Як повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон окупантами 10 днів тому.
Тіла розстріляних мешканців знайшли у Бучі.
"Ці люди не були в армії. У них не було зброї. Вони не становили загрози. Скільки ще таких випадків відбувається зараз на окупованих територіях?", - пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
- Нагадаємо, 2 квітня рятувальники під час обстеження Ірпеня вилучили 643 вибухонебезпечні предмети.
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