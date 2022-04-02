В Ірпені надзвичайники вилучили 643 вибухонебезпечні предмети

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Роботи з розчищення на Київщині тривають.



"2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниці вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають", - йдеться у повідомленні.









Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Київщина звільнена від російських військ.