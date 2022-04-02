В Ірпені надзвичайники вилучили 643 вибухонебезпечні предмети
2 квітня рятувальники під час обстеження Ірпеня вилучили 643 вибухонебезпечні предмети
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Роботи з розчищення на Київщині тривають.
"2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниці вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Київщина звільнена від російських військ.
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