Учасників "спецоперації" в Україні Росія купує роздачею землі у Криму та під Москвою
Міністерство оборони Росії запропонувало видавати військовим та співробітникам інших структур, відзначених нагородами за участь у "спеціальній військовій операції", земельні ділянки в Криму та під Москвою
Проєкт указу опублікований на порталі правової інформації Росії.
За задумом міноборони Росії, право на ділянки має надаватися власникам державних нагород та відзнак, за заслуги, виявлені в ході війни та ветеранам бойових дій.
У документі органам виконавчої влади Московської області, російській владі анексованих Севастополя і Криму рекомендується "ухвалити законодавчі акти, що встановлюють право громадян на отримання земельних ділянок у власність безкоштовно".
Після початку повномасштабної війни проти України у Росії розширили список осіб, які можуть бути визнані учасниками бойових дій. Крім самих військових, це співробітники ФСБ Росії, які "відбивали озброєні провокації", і цивільні фахівці — наприклад, лікарі та будівельники, які виконували "завдання" в Україні, уточнює російське видання Медіазона. На всіх учасників бойових дій в Україні поширюється дія закону "Про ветеранів" та відповідні пільги: податкові, транспортні, земельні, житлові заходи соціальної підтримки, а також пільги щодо оплати житла, включаючи орендоване, та комунальних платежів. Російські виші з цього року починають приймати дітей учасників бойових дій за спеціальною квотою без вступних іспитів.
- 2 вересня Генштаб назвав втрати Росії в Україні за час повномасштабної війни: близько 48,7 тис. окупантів, 2009 танків, 4366 бронемашин і 853 безпілотники.
- 1 вересня BBC повідомила, що РФ втратила у війні з Україною понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів.
- 28 серпня британська розвідка пояснила, чому Путіну не допоможе збільшення чисельності армії.
- 25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.28Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе