Учасників "спецоперації" в Україні Росія купує роздачею землі у Криму та під Москвою

Проєкт указу опублікований на порталі правової інформації Росії.

За задумом міноборони Росії, право на ділянки має надаватися власникам державних нагород та відзнак, за заслуги, виявлені в ході війни та ветеранам бойових дій.

У документі органам виконавчої влади Московської області, російській владі анексованих Севастополя і Криму рекомендується "ухвалити законодавчі акти, що встановлюють право громадян на отримання земельних ділянок у власність безкоштовно".

Після початку повномасштабної війни проти України у Росії розширили список осіб, які можуть бути визнані учасниками бойових дій. Крім самих військових, це співробітники ФСБ Росії, які "відбивали озброєні провокації", і цивільні фахівці — наприклад, лікарі та будівельники, які виконували "завдання" в Україні, уточнює російське видання Медіазона. На всіх учасників бойових дій в Україні поширюється дія закону "Про ветеранів" та відповідні пільги: податкові, транспортні, земельні, житлові заходи соціальної підтримки, а також пільги щодо оплати житла, включаючи орендоване, та комунальних платежів. Російські виші з цього року починають приймати дітей учасників бойових дій за спеціальною квотою без вступних іспитів.

2 вересня Генштаб назвав втрати Росії в Україні за час повномасштабної війни: близько 48,7 тис. окупантів, 2009 танків, 4366 бронемашин і 853 безпілотники.

1 вересня BBC повідомила, що РФ втратила у війні з Україною понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів.

28 серпня британська розвідка пояснила, чому Путіну не допоможе збільшення чисельності армії.

25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ.

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