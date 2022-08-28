Британська розвідка пояснила, чому Путіну не допоможе збільшення чисельності армії
Збільшення чисельності збройних сил РФ не допоможе окупантам в Україні через великі втрати, яких вони зазнали з початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка нагадує, що 25 серпня 2022 року російський диктатор Володимир Путін видав указ про збільшення чисельності збройних сил РФ на 140 тис. осіб - до 1 млн 150 тис. Уряду доручено виділити для цього фінансування.
"Залишається незрозумілим, чи намагатиметься Росія поповнити армію контрактниками та найманцями, чи за допомогою призову. У будь-якому випадку, указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності Росії в Україні. Причина в тому, що РФ втратила з початку повномасштабного вторгнення десятки тисяч військових, нових контрактників набирається дуже мало, а призовники за законом не зобов'язані служити за межами Росії", - констатували у британській розвідці.
- 25 серпня Путін підписав указ про збільшення збройних сил РФ.
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