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Ексклюзив

Ударами "кинджалів" Росія втілила концепцію стратегічної невизначеності, - експерт Киричевський

14 грудня, 2023 четвер
17:07
Війна з Росією Міг-31К

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що російські МіГ-31К з гіперзвуковими ракетами "кинджал" є інструментами стратегічної невизначеності. Він закликав не ігнорувати тривоги, які сигналізують про зльоти цих літаків, і підготуватися до можливих наслідків

Про це він розповів у етері Еспресо.

"На жаль, це таке щось новеньке від московсько-фашистського окупанта. Перший висновок, який з цього випливає, скажімо так, якщо хтось знову запропонує: а давайте ми під час зльотів МіГ-31К будемо просто зонувати тривогу, щоб не паралізувати життя всієї країни - це як висловлювання матюками на світських заходах", - сказав Киричевський.

Як розповів експерт, так звані російські воєнні теоретики заявляли, що для них МіГ-31К з "кинджалами" мають бути інструментами стратегічної невизначеності.

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"Власне вони навіть оцю концепцію стратегічної невизначеності втілили сьогодні, коли здавалось би спочатку там навіть дві були хибні тривоги, а потім два підряд пуски ракет. Скажімо так, треба повністю дочекатися всіх даних від Повітряних сил, бо можливо масштаб збитку більший", - прокоментував він вибухи на Хмельниччині.

Військовий експерт підкреслив, що ворог раніше не практикував такі масові зльоти МіГів та пуски "кинджалів".

"Можливо вдруге чи втретє росіяни цілили "кинджалами" й по об'єктах на заході нашої країни. Бо були заяви від Повітряних сил, що там Луцьк - Рівне, що там летить високошвидкісна повітряна ціль. На жаль, нам доведеться мати справу з тим, що росіяни будуть постійно проводити такі масовані атаки", - підсумував Киричевський.

  • Нагадаємо, росіяни вдень 14 грудня випустили ракети Х-47 "Кинджал" у бік Старокостянтинова Хмельницької області. Там, а також у Києві та на Житомирщині пролунали вибухи.  
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