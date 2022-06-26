Ударами по столиці ворог використовує концепцію залякування, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Другу добу Росія використовує крилаті ракети для ударів по всій території України. Це багатопланова операція. Вчорашня масова атака скерована по місцях підготовки особового складу навколо Києва, Львова, Житомира. Сьогодні завдано удару по Києву. Ворог залякує та розраховує вплинути на населення. Ми живемо в умовах війни та наша стійкість не має залежати від кількості зброї, яку використовує агресор", - зазначив експерт.

Також Сергій Згурець додав, що сьогодні Росія використала ракети з різних точок пуску.

"Вчора було запущено близько 50 ракет бомбардувальниками Ту-22М3 з простору Білорусі. Сьогодні Росія використала ракети з різних точок пуску. За попередньою інформацією по Києву було випущено 15 ракет, 4 дісталися столиці. Статистика випущених та збитих ракет говорить про те, що ППО працює, але треба насичувати Україну кількістю засобів ЗРК та авіацією", - наголосив експерт.

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