Удари по авіабазах в тилу Росії викликали шквал критики провладних блогерів, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дописи російських військових блогерів.

Російські мілблогери розкритикували чиновників за те, що вони не передбачили та не запобігли ударам по авіабазах "Енгельс-2" і "Дягілево" 5 грудня. Також вони стверджують, що удари було нанесено з використанням безпілотників. Окремі автори відзначили, що російські військові не захищали належним чином авіабази, причому деякі припускають, що цього не зроблено, попри те, що було відомо, що ці об'єкти є явними цілями для українських ударів.

Як зазначає ISW, кілька відомих російських мілблогерів стверджували, що українські диверсійно-розвідувальні групи, ймовірно, завдали удару по авіабазі Енгельс-2 з території Росії, стверджуючи, що українські диверсійно-розвідувальні групи діють або всередині Росії, або – якщо БПЛА були запущені з території України. – що Москва знаходиться під загрозою з території України.

Нагадаємо, 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. Обидва летовища обслуговують літаки, які випускають ракети по території України. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Українські військові експерти вважають, що удари по військових аеродромах РФ мають дуже серйозне та ідеологічне значення для Путіна. Він вчергове отримав ляпаса, оскільки один із його елементів ядерної тріади зазнав ушкодження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb