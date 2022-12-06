День Збройних Сил України

Сьогодні ми відзначаємо День Збройних Сил України і я хочу привітати наших військовиків, всіх нас з цим найбільш знаковим святом року, тому що на тлі повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, військові роблять колосальну роботу. До речі, зараз у наших Збройних Сил найвищий рівень довіри серед усіх соціальних інститутів держави — це 98%, тому що саме вони дають нам головне — віру у реальність нашої перемоги. Після початку широкомасштабної агресії противника, з лютого і до сьогодні, ЗСУ разом з Силами оборони вже звільнили понад 50% території, яка була захоплена ворогом. Ця напружена військова робота триває і далі. Весь світ вже усвідомив, що Україна здатна не лише відбиватися, не лише оборонятися, але й перемогти Росію на полі бою. А ще наші військові демонструють винахідливість та майстерність у використанні озброєнь як своїх, так і закордонних.

Удари по російських авіабазах

Черговим тому підтвердженням є найзухваліша атака на російську територію за ці 10 місяців війни, саме так видання The New York Times оцінило удари по аеродромах стратегічної авіації Росії, які відбулися 5 грудня. А британська розвідка повідомила, що вибухи на військових летовищах, на базах "Енгельс" і "Дягілєве", є найбільш стратегічно значущим провалом в обороні РФ з моменту вторгнення в Україну.



Сьогодні, 6 грудня, це ударне шоу мало продовження. Пройшла атака на військове летовище у Курську та нафтову базу РФ у Брянській області.



На думку головного редактора видання Defense Express Олега Каткова мова йде про удари у саме серце ВПС РФ (військово-повітряні сили, - ред.). Якщо ми беремо авіабазу "Енгельс" під Саратовом, то це центральна авіабаза стратегічної авіації ВПС РФ, яка є одним з трьох компонентів сил ядерного стримування РФ. Ці події вже можна вписувати в історію бойових дій. Відповідно до супутникових знімків, один Ту-95МС у результаті цієї атаки був виведений з ладу. Ця машина вперше піднялася у небо в 1952 році, і за весь цей час жодної бойової втрати не було. На рахунку ЗСУ — це перший зразок такого літака, який був пошкоджений під час бойових дій. Поки невідомо, чи є ця втрата незворотною, чи буде літак відновлено. Міноборони Росії та Генштаб Росії повідомляли про те, що саме ЗСУ є генератором цієї "бавовни". Однак, у будь-якому випадку подія вкрай цікава.

Чим завдавалися удари по російських авіабазах

Олег Катков зазначив, що є відео з камер спостереження у місті Енгельс на відстані 5,5 км від центру авіабази. На цьому відео чути, як щось пролітає з реактивним двигуном та видно спалах. Якщо провести розрахунки, то швидкість цього летального апарата становить від 750 до 850 км на годину. Це доволі потужний, високошвидкісний апарат, який летить на низькій висоті.

Російські губернатори прикордонних областей РФ часто бідкаються на те, що завдаються удари безпілотниками. Вони демонструють фото, на яких видно уламки БПЛА Ту-143 "Рейс". Це радянський розвідувальний БПЛА, який розроблявся у 1970 роках. Він архаїчний за розвідувальною апаратурою, бо там стоїть кінокамера з плівкою, яку ще потрібно проявляти. Вага встановленої апаратури близько 100 кг. Це дозволяє провести його конвертацію з архаїчного розвідувального БПЛА у конвертовану крилату ракету. Такі безпілотники мають систему навігації, на яку можна встановити більш сучасну. Я припускаю, що є можливість завдавати удари такими засобами. Адже росіяни чудово знають, що по них прилітає.

Також Укроборонпром трохи розкрив деталі своєї розробки — безпілотник, який має дальність до 1000 км, але це теоретична дальність, бо вона залежить від обраного двигуна. Одне з підприємств Укроборонпрому розробляє багатофункціональну платформу, яка може бути або дроном-камікадзе, або нести розвідувальну апаратуру. Скоріш за все, мова йде про традиційний безпілотник, який має гвинтовий двигун, а не реактивний.

Які дії буде чинити РФ після ударів по російських авіабазах

Головний редактор видання Defense Express вважає, що з великою долею вірогідності РФ зараз спробує перемістити свої ЗРК, які були стягнуті ближче до України, та зробити повноцінну ешелоновану оборону для захисту об'єктів, які розташовані у тилу, навіть углиб на 80 км та більше. Тобто це значне розосередження ЗРК і зменшення їхньої кількості на передовій та у прифронтових районах. Також це означає, що нашій авіації буде легше дихати. Можливо, росіяни будуть тримати у повітрі у стані готовності декілька пар винищувачів. Однак, ще є один логічний аспект, що росіяни можуть відтягти свою стратегічну авіацію трохи далі, тобто забрати з баз "Енгельс" та "Дягілєве". Відповідно, подібні авіабази розташовні значно далі, а значить буде витрачатися більше часу на виконання завдань, щоб завдавати удари крилатими ракетами. Відповідно, моторесурс буде швидше вичерпуватися і літаки будуть частіше ремонтуватися.



ЗСУ мають можливість завдавати удари на дистанцію близько 800 км і це зараз доведено, відповідно, тягар вектора зусиль може переноситися на ведення дистанційної війни. До речі, на фоні удару по аеродрому "Енгельс" та сьогоднішнього удару по авіабазі у Курську, малопомічено, що вражений комбінат "Слава", який є стратегічною нафтобазою федерального резерву РФ. І знову ж ця база була вражена якимось неназваним безпілотником. Тобто мова йде про те, що об'єкти, по яких будуть завдаватися удари, є стратегічними цілями, що впливають на спроможність Росії вести бойові дії, і по яких ЗСУ мають можливості й натхнення працювати.