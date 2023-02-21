Удень армія РФ гатила по Куп'янську на Харківщині: поранено чоловіка

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Біля 13:00 окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ", - написав очільник області.

Повідомляється, що російський снаряд влучив у приватний будинок. Унаслідок обстрілу ураження отримав 68-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Також рашисти обстрілюють селище Дворічну та місто Вовчанськ. Ворог завдає ударів по приватному житловому сектору. Там пошкоджено декілька домівок.

Офіс генерального прокурора повідомляє, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, уночі рашисти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок удару, за попередньою інформацією двома ракетами типу С-300, пошкоджено спортивний стадіон. Під час артилерійського обстрілу пошкоджено дитячий садок.

Під вогнем залишається місто Вовчанськ, пошкоджено будинки.

У селі Бугаївка Чугуївського району внаслідок обстрілу є часткові руйнування навчального закладу.