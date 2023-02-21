Удень армія РФ гатила по Куп'янську на Харківщині: поранено чоловіка
Близько першої години дня21 лютого російські загарбники обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Унаслідок цього поранено місцевого жителя
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Біля 13:00 окупанти вкотре обстріляли м. Куп’янськ", - написав очільник області.
Повідомляється, що російський снаряд влучив у приватний будинок. Унаслідок обстрілу ураження отримав 68-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості.
Також рашисти обстрілюють селище Дворічну та місто Вовчанськ. Ворог завдає ударів по приватному житловому сектору. Там пошкоджено декілька домівок.
Офіс генерального прокурора повідомляє, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Крім того, уночі рашисти теж обстріляли Куп'янськ. Унаслідок удару, за попередньою інформацією двома ракетами типу С-300, пошкоджено спортивний стадіон. Під час артилерійського обстрілу пошкоджено дитячий садок.
Під вогнем залишається місто Вовчанськ, пошкоджено будинки.
У селі Бугаївка Чугуївського району внаслідок обстрілу є часткові руйнування навчального закладу.
- 19 лютого рашисти гатили по щонайменше 11 прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
- Уранці 20 лютого російські війська завдали ударів по мирних населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього двоє людей поранені, під завалами будинку може перебувати жінка.
- За добу 20 лютого російська армія обстріляла понад 25 населених пунктів у Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено дитячий садочок, спортивний об'єкт і житлові будинки.
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