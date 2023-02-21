Ворог минулої доби обстріляв понад 25 населених пунктів Харківщини: пошкоджені дитсадок, спортивний об'єкт і житлові будинки
Учора, 20 лютого, російська армія обстріляла понад 25 населених пунктів у Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено дитячий садочок, спортивний об'єкт і житлові будинки
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загарбники обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
Так, внаслідок ракетного удару по Куп'янську пізно ввечері було пошкоджено дитячий садочок і спортивний об'єкт. Також вночі ворог обстрілював селище Ківшарівка Куп'янського району.
Щонайменше чотири житлові будинки було пошкоджено в населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп'янського району. Унаслідок обстрілів там також зазнали руйнувань господарчі споруди, зайнялися пожежі.
У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд пошкодив житловий будинок. Постраждалих немає.
"В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено ще 37 вибухонебезпечних предметів", - повідомив Синєгубов.
- 20 лютого російські війська обстрілювали міста і села Донеччини. Внаслідок таких дій ворога загинули троє місцевих жителів.
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