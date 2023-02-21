Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загарбники обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Так, внаслідок ракетного удару по Куп'янську пізно ввечері було пошкоджено дитячий садочок і спортивний об'єкт. Також вночі ворог обстрілював селище Ківшарівка Куп'янського району.

Щонайменше чотири житлові будинки було пошкоджено в населених пунктах Дворічна та Новоосинове Куп'янського району. Унаслідок обстрілів там також зазнали руйнувань господарчі споруди, зайнялися пожежі.

У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд пошкодив житловий будинок. Постраждалих немає.

"В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено ще 37 вибухонебезпечних предметів", - повідомив Синєгубов.