Внаслідок дій росіян минулої доби загинули троє жителів Донеччини, п'ятеро поранені
20 лютого російські війська обстрілювали міста і села Донеччини. Внаслідок таких дій ворога загинули троє місцевих жителів
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! За 20 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, та 1 в Іванопіллі", - зазначив він.
Ще 5 людей в області дістали поранення, а саме жителі Іванопілля, Максимільянівки, Дубово-Василівки й Часового Яру.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення загинув 1381 житель Донеччини та 3075 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.
- За даними Генштабу, протягом 20 лютого противник завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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