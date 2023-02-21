Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 20 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, та 1 в Іванопіллі", - зазначив він.

Ще 5 людей в області дістали поранення, а саме жителі Іванопілля, Максимільянівки, Дубово-Василівки й Часового Яру.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення загинув 1381 житель Донеччини та 3075 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.