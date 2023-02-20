Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, близько 05:00 ранку, ворог обстріляв Куп'янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок", - пише очільник області.

За попередньою інформацією, під завалами може знаходитися жінка. Там працюють рятувальники.

Повідомляється, що у селі Курилівка унаслідок обстрілів пошкоджені будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа. А в селі Стрілеча Харківського району поранення отримали двоє мирних жителів: жінка госпіталізована, чоловік отримав допомогу на місці.

19 лютого рашисти гатили по щонайменше 11 прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено будівлю медзакладу, об'єкт цивільної промисловості, дев'ятиповерхівку, приватні домівки, гараж, господарчі споруди та пам'ятники на цвинтарі.

У селищі Дворічна ворог завдав удару по будівлі пожежно-рятувальної частини.

Також у селі Кругляківка внаслідок російського обстрілу поранення отримав 40-річний мирний житель.

Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району пошкоджені приватні будинки. Поранення отримали жінки 50 та 32 років.

Крім того, осколкових поранень зазнала жінка 45 років у Вовчанську Чугуївського району. Жителька отримала допомогу на місці.