Зранку росіяни гатили по Харківщині: двоє людей поранені, під завалами будинку може перебувати жінка
Уранці 20 лютого російські війська завдали ударів по мирних населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього двоє людей поранені, під завалами будинку може перебувати жінка
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні, близько 05:00 ранку, ворог обстріляв Куп'янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок", - пише очільник області.
За попередньою інформацією, під завалами може знаходитися жінка. Там працюють рятувальники.
Повідомляється, що у селі Курилівка унаслідок обстрілів пошкоджені будівлі сільгосппідприємства. Сталася масштабна пожежа. А в селі Стрілеча Харківського району поранення отримали двоє мирних жителів: жінка госпіталізована, чоловік отримав допомогу на місці.
19 лютого рашисти гатили по щонайменше 11 прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено будівлю медзакладу, об'єкт цивільної промисловості, дев'ятиповерхівку, приватні домівки, гараж, господарчі споруди та пам'ятники на цвинтарі.
У селищі Дворічна ворог завдав удару по будівлі пожежно-рятувальної частини.
Також у селі Кругляківка внаслідок російського обстрілу поранення отримав 40-річний мирний житель.
Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району пошкоджені приватні будинки. Поранення отримали жінки 50 та 32 років.
Крім того, осколкових поранень зазнала жінка 45 років у Вовчанську Чугуївського району. Жителька отримала допомогу на місці.
- 16 лютого росіяни кілька разів обстріляли Вовчанськ Харківської області.
- Уранці 17 лютого російська армія обстріляла Дворічну Харківської області. Внаслідок прямого попадання снаряда в житловий будинок загинув чоловік.
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