УЄФА присудив "Тоттенгему" технічну поразку за матч з "Ренном", лондонці вилетіли з єврокубків

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч "Тоттенгем" - "Ренн", який мав відбутись 9 грудня, не був зіграний через спалах коронавірусу в лондонському клубі. В УЄФА вирішили, що поєдинок не відбувся через англійців і присудили "шпорам" технічну поразку з рахунком 0:3.

За результатами шести матчів "Ренн" набрав 14 очок і вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА з першого місця в групі G. "Тоттенгем" із 7 балами став третім у групі та завершив виступи у єврокубках цього сезону. Друге місце посів нідерландський "Вітесс".