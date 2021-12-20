УЄФА присудив "Тоттенгему" технічну поразку за матч з "Ренном", лондонці вилетіли з єврокубків
УЄФА присудив технічну поразку лондонському "Тоттенгему" за матч групового етапу Ліги конференцій проти французького "Ренна"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч "Тоттенгем" - "Ренн", який мав відбутись 9 грудня, не був зіграний через спалах коронавірусу в лондонському клубі. В УЄФА вирішили, що поєдинок не відбувся через англійців і присудили "шпорам" технічну поразку з рахунком 0:3.
За результатами шести матчів "Ренн" набрав 14 очок і вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА з першого місця в групі G. "Тоттенгем" із 7 балами став третім у групі та завершив виступи у єврокубках цього сезону. Друге місце посів нідерландський "Вітесс".
- Нагадаємо, 2 листопада Антоніо Конте призначили головним тренером "Тоттенгему".
- 10 листопада Конте заявив, що заслужено отримує у англійському футбольному клубі 18 млн євро на рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе