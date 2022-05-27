УЄФА розводитиме українські і білоруські клуби на жеребкуваннях
Сьогодні, 27 травня, УЄФА ухвалив рішення, щоб також розводити українські та білоруські команди у своїх турнірах
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Для УЄФА це не новий досвід. Організація з 2014 року розводить російські та українські команди в єврокубках і матчах збірних. Між собою також не грали вірменські та азербайджанські колективи.
Сьогоднішнє рішення було прийняте заради безперебійного проведення змагань УЄФА. Безпека команд, офіційних осіб та інших учасників не може бути повністю гарантована.
"Виконавчий комітет УЄФА залишатиметься в режимі очікування, щоб скликати подальші засідання для переоцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку та прийняття подальших рішень у разі необхідності", - йдеться у заяві.
- 20 травня стало відомо, що стадіон "Ак Барс-Арена" в Казані не прийматиме матч за Суперкубок УЄФА у 2023 році.
- Команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023.
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