УЄФА викине російські клуби та збірну з усіх змагань в новому сезоні, - ЗМІ
УЄФА наступного тижня має ухвалити рішення про відсторонення російських клубів та збірної від змагань під своєю егідою у сезоні 2022/23
Про це повідомляє російське видання Championat.com.
Джерело видання у Союзі європейських футбольних асоціацій заявило, що наступного тижня УЄФА планує розглянути статус російських клубів та збірної, а також питання їхньої участі у змаганнях під своєю егідою.
"Через поспіх зі складанням календаря на наступний сезон в УЄФА ухвалять рішення про усунення російських клубів та збірної. Наразі розглядається два варіанти: відсторонення на сезон або продовження відсторонення до наступного повідомлення, яке було ухвалено раніше. Це означає, що клуби не зможуть взяти участь у єврокубках наступного сезону, а всі збірні випадуть з турнірів під егідою УЄФА",- розповів співрозмовник видання.
28 лютого УЄФА та ФІФА оголосили про усунення російських команд від міжнародних турнірів через повномасштабну агресію РФ проти України. Через це "Спартак" втратив можливість виступити в 1/8 фіналу Ліги Європи, а збірна Росії не взяла участі у стиковому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Польщі.
- 28 лютого УЄФА та ФІФА відсторонили усі російські футбольні команди від усіх змагань під егідою організацій.
- 8 березня збірну Росії остаточно відсторонили від участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з футболу.
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