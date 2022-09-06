УЄФА заборонив "Шахтарю" грати у футболках з логотипом United24
УЄФА заборонив "Шахтарю" виступати у Лізі чемпіонів у футболках з логотипом національної платформи United24
Про це повідомляє Трибуна.
В УЄФА (Союзі європейських футбольних асоціацій) мотивували це рішення своїм регламентом, якими дозволено рекламувати лише благодійні організації, які не пов'язані з політикою.
"Шахтар" у Лізі чемпіонів виступатиме з логотипом компанії свого власника Ріната Ахметова - СКМ.
Глобальна платформа United24 була створена у травні 2022 року за ініціативи президента України Володимира Зеленського для збору коштів на допомоги Україні у війні проти РФ.
- 5 вересня стало відомо, що за чотири місяці роботи платформа United24 зібрала майже $200 млн на допомогу Україні.
- 6 вересня "Шахтар" стартує у Лізі чемпіонів виїзною грою проти німецького "Лейпцига".
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