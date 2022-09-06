Про це повідомляє Трибуна.

В УЄФА (Союзі європейських футбольних асоціацій) мотивували це рішення своїм регламентом, якими дозволено рекламувати лише благодійні організації, які не пов'язані з політикою.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів виступатиме з логотипом компанії свого власника Ріната Ахметова - СКМ.

Глобальна платформа United24 була створена у травні 2022 року за ініціативи президента України Володимира Зеленського для збору коштів на допомоги Україні у війні проти РФ.

5 вересня стало відомо, що за чотири місяці роботи платформа United24 зібрала майже $200 млн на допомогу Україні.

6 вересня "Шахтар" стартує у Лізі чемпіонів виїзною грою проти німецького "Лейпцига".

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