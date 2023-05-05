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Угода з канадською Cameco про постачання урану для українських АЕС є ризикованою для обох сторін, – Reuters

5 травня, 2023 п'ятниця
18:09
Світ Південноукраїнська АЕС

Угода з Cameco про постачання урану для українських атомних електростанцій є ризикованою для обох сторін. Для канадської компанії це передусім фінансові ризики

Про це пише Reuters.

Угода, яку було укладено на 12 років, передбачає постачання урану на дев'ять реакторів, що перебувають під контролем України, з можливістю постачання на шість захоплених росіянами реакторів на окупованій частині Запорізької області.

Агентство пише, що для обох сторін угода є досить ризикованою. Для Cameco – це фінансові ризики. Для України – залежність від одного постачальника залишає мало альтернатив підтримки енергопостачання.

Для Cameco найбільший ризик полягає в тому, що Україні, чиї енергосистеми та теплогенератори стали військовими цілями після початку вторгнення вторгнення РФ, може знадобитися менше урану, якщо Росія захопить або пошкодить більше реакторів.

"Ми добре обізнані і завчасно повідомляємо про річні обсяги, які вимагаються за контрактом, що дає нам гнучкість для коригування наших планів, у тому числі щодо виробництва, якщо цього вимагатимуть обставини", - заявила представник Cameco Вероніка Бейкер.

До повномасштабного вторгнення Україна купувала паливо для реакторів у Росії.

  • 12 квітня Енергоатом підписав з канадською компанією Сameco угоду, яка дозволить реалізувати програму з використання урану при виробництві ядерного палива для українських АЕС.
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