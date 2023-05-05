Про це пише Reuters.

Угода, яку було укладено на 12 років, передбачає постачання урану на дев'ять реакторів, що перебувають під контролем України, з можливістю постачання на шість захоплених росіянами реакторів на окупованій частині Запорізької області.

Агентство пише, що для обох сторін угода є досить ризикованою. Для Cameco – це фінансові ризики. Для України – залежність від одного постачальника залишає мало альтернатив підтримки енергопостачання.

Для Cameco найбільший ризик полягає в тому, що Україні, чиї енергосистеми та теплогенератори стали військовими цілями після початку вторгнення вторгнення РФ, може знадобитися менше урану, якщо Росія захопить або пошкодить більше реакторів.

"Ми добре обізнані і завчасно повідомляємо про річні обсяги, які вимагаються за контрактом, що дає нам гнучкість для коригування наших планів, у тому числі щодо виробництва, якщо цього вимагатимуть обставини", - заявила представник Cameco Вероніка Бейкер.

До повномасштабного вторгнення Україна купувала паливо для реакторів у Росії.