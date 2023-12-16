Угорщина погрожує накласти вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо вона не скасує податок на транзит російського газу
Згідно із заявою міністерства закордонних справ Угорщини, Будапешт погрожує накласти вето на вступ Болгарії до безвізової Шенгенської зони, якщо вона не скасує податок на транзит російського газу
Про це повідомляє Reuters.
У відомсті заявили, що Угорщина чітко дала зрозуміти Болгарії, що накладе вето на її вступ до ЄС, якщо податок на основний імпортний маршрут угорського газу залишиться в силі.
"Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони збережуть цей податок надовго, якщо вони будуть ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини, то ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгенської зони", - заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.
Він сказав, що Угорщина зніме своє вето, тільки-но буде скасовано податок на транзит.
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У той час як західноєвропейські країни докладають значних зусиль, щоб відмовитися від російського газу, Угорщина отримує 4,5 мільярда кубометрів газу на рік з Росії за угодою, підписаною у 2021 році, в основному через Болгарію та Сербію.
Сійярто заявив, що крок Болгарії, який, за його словами, суперечить європейським нормам, загрожує безпеці поставок не лише до Угорщини, а й до Сербії та Північної Македонії.
"Хоча податок має на меті зменшити прибутки Газпрому, який, згідно з угодами про постачання газу, повинен покривати витрати, він, однак, може призвести до перебоїв у транзиті та/або збільшення витрат для країн, які отримують газ цим маршрутом", - зазначають економісти UniCredit у своєму аналітичному огляді.
- У суботу, 16 грудня, Еммануель Макрон заявив, що не можна дозволити Віктору Орбану зробити ЄС заручником через ситуацію з Україною, після того, як угорський прем'єр-міністр заблокував пакет допомоги ЄС для України на суму 50 млрд євро.
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