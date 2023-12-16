Угорщина погрожує накласти вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо вона не скасує податок на транзит російського газу

Про це повідомляє Reuters.

У відомсті заявили, що Угорщина чітко дала зрозуміти Болгарії, що накладе вето на її вступ до ЄС, якщо податок на основний імпортний маршрут угорського газу залишиться в силі.

"Ми чітко дали зрозуміти болгарам, що якщо вони збережуть цей податок надовго, якщо вони будуть ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини, то ми накладемо вето на їхній вступ до Шенгенської зони", - заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Він сказав, що Угорщина зніме своє вето, тільки-но буде скасовано податок на транзит.

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У той час як західноєвропейські країни докладають значних зусиль, щоб відмовитися від російського газу, Угорщина отримує 4,5 мільярда кубометрів газу на рік з Росії за угодою, підписаною у 2021 році, в основному через Болгарію та Сербію.

Сійярто заявив, що крок Болгарії, який, за його словами, суперечить європейським нормам, загрожує безпеці поставок не лише до Угорщини, а й до Сербії та Північної Македонії.

"Хоча податок має на меті зменшити прибутки Газпрому, який, згідно з угодами про постачання газу, повинен покривати витрати, він, однак, може призвести до перебоїв у транзиті та/або збільшення витрат для країн, які отримують газ цим маршрутом", - зазначають економісти UniCredit у своєму аналітичному огляді.