Угорщина створить агентство для виявлення іноземних впливів
Ввечері 22 листопада керівна партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подала законопроєкт, згідно з яким Угорщина планує створити агентство для виявлення іноземних впливів у країні ЄС
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідно до законопроєкту, Угорщина створить агентство із захисту суверенітету з достатньою юридичною, бюджетною та інституційною підтримкою, в тому числі з боку розвідувальних служб, для виявлення передбачуваних іноземних спроб вплинути на політику.
Зазначається, що керівника агентства обере Орбан.
Законопроєкт, який майже безсумнівно буде схвалений, оскільки законодавці Орбана мають переважну більшість у законодавчому органі, також передбачатиме тюремне ув’язнення на термін до 3 років для політиків, які беруть іноземні кошти на виборах.
- Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що конкуренція в ЄС та домовленість із Росією змушує Угорщину блокувати допомогу Україні.
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