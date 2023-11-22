Угорщина створить агентство для виявлення іноземних впливів

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до законопроєкту, Угорщина створить агентство із захисту суверенітету з достатньою юридичною, бюджетною та інституційною підтримкою, в тому числі з боку розвідувальних служб, для виявлення передбачуваних іноземних спроб вплинути на політику.

Зазначається, що керівника агентства обере Орбан.

Законопроєкт, який майже безсумнівно буде схвалений, оскільки законодавці Орбана мають переважну більшість у законодавчому органі, також передбачатиме тюремне ув’язнення на термін до 3 років для політиків, які беруть іноземні кошти на виборах.