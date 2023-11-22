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Угорщина створить агентство для виявлення іноземних впливів

22 листопада, 2023 середа
00:19
Світ Угорщина

Ввечері 22 листопада керівна партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подала законопроєкт, згідно з яким Угорщина планує створити агентство для виявлення іноземних впливів у країні ЄС

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до законопроєкту, Угорщина створить агентство із захисту суверенітету з достатньою юридичною, бюджетною та інституційною підтримкою, в тому числі з боку розвідувальних служб, для виявлення передбачуваних іноземних спроб вплинути на політику.

Зазначається, що керівника агентства обере Орбан.

Законопроєкт, який майже безсумнівно буде схвалений, оскільки законодавці Орбана мають переважну більшість у законодавчому органі, також передбачатиме тюремне ув’язнення на термін до 3 років для політиків, які беруть іноземні кошти на виборах.

  • Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що конкуренція в ЄС та домовленість із Росією змушує Угорщину блокувати допомогу Україні.
політика
Угорщина
Віктор Орбан
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