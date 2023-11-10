Угорщина має власний грошовий інтерес і сприймає Україну як конкурента: Інститут світової політики щодо блокування допомоги ЄС Києву
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що конкуренція в ЄС та домовленість із Росією змушує Угорщину блокувати допомогу Україні
Про це розповів Магда розповів в етері Еспресо.
"У нього (Віктора Орбана, - ред.) все обертається навколо грошей. Україна для нього була таким маркером, тому він говорить, що вони (представники Угорщини у ЄС, - ред.) не дозволять Україні видавати 50 мільярдів євро на 4 роки. Чому? Бо Угорщина хоче отримати ті гроші, які заблоковані через її проблеми з демократією з фондів загальноєвропейського постковідного відновлення. Їх Угорщина не отримає", - сказав виконавчий директор Інституту світової політики.
Магда наголосив, що для очільника Угорщини ці гроші дуже важливі.
"Він створює схему: доки ви нам не віддасте європейські гроші, ми будемо "квакати" за гроші російські. Оскільки з 24 лютого 2022-го міністр закордонних справ Угорщини вже неодноразово бував у Москві, здається, 4 рази, то я думаю, що є домовленості про постачання російських енергоресурсів, тому вони використовують це як елемент загравання з РФ", - пояснює він.
Водночас Угорщина сприймає Україну як конкурента.
"Вона (Угорщина, - ред.) буде чіплятися за свою позицію і шукати підтримку серед країн щонайменше Вишеградської четвірки - Болгарі, Румунії, тобто серед неофітів Європейського Союзу. Тому нам треба говорити з Вишеградською четвіркою, можна із Бухарестською дев'яткою, про те, що нам потрібна їхня підтримка. Ми маємо простягати руку, а не просто критикувати Орбана, маємо говорити про речі, які знаходять відлуння в серцях місцевих виборців, - наголосив Магда. - Бо усі європейські політики чутливі до виборців, і Орбан не є винятком. Він у квітні 2022 року переміг на парламентських виборах з тезою про те, що не дозволить втягувати Угорщину у війну Росії з Україною, і він цим користується на сьогоднішній момент дуже активно. Нам це теж треба враховувати".
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 жовтня заявив, що готовий до переговорів з Україною щодо зняття вето з військової допомоги ЄС.
- Також Орбан заявив, що пишається своїми контактами з президентом РФ Володимиром Путіним, з яким він зустрічався в Китаї у жовтні.
- Видання Politico повідомило, що Орбан та Фіцо блокували 50 млрд євро допомоги Україні на саміті лідерів ЄС.
- 9 листопада агентство Bloomberg повідомило, що в ЄС розробляють альтернативний план допомоги України у разі вето Угорщини.
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