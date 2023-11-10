Угорщина має власний грошовий інтерес і сприймає Україну як конкурента: Інститут світової політики щодо блокування допомоги ЄС Києву

Про це розповів Магда розповів в етері Еспресо.

"У нього (Віктора Орбана, - ред.) все обертається навколо грошей. Україна для нього була таким маркером, тому він говорить, що вони (представники Угорщини у ЄС, - ред.) не дозволять Україні видавати 50 мільярдів євро на 4 роки. Чому? Бо Угорщина хоче отримати ті гроші, які заблоковані через її проблеми з демократією з фондів загальноєвропейського постковідного відновлення. Їх Угорщина не отримає", - сказав виконавчий директор Інституту світової політики.

Магда наголосив, що для очільника Угорщини ці гроші дуже важливі.

"Він створює схему: доки ви нам не віддасте європейські гроші, ми будемо "квакати" за гроші російські. Оскільки з 24 лютого 2022-го міністр закордонних справ Угорщини вже неодноразово бував у Москві, здається, 4 рази, то я думаю, що є домовленості про постачання російських енергоресурсів, тому вони використовують це як елемент загравання з РФ", - пояснює він.

Водночас Угорщина сприймає Україну як конкурента.

"Вона (Угорщина, - ред.) буде чіплятися за свою позицію і шукати підтримку серед країн щонайменше Вишеградської четвірки - Болгарі, Румунії, тобто серед неофітів Європейського Союзу. Тому нам треба говорити з Вишеградською четвіркою, можна із Бухарестською дев'яткою, про те, що нам потрібна їхня підтримка. Ми маємо простягати руку, а не просто критикувати Орбана, маємо говорити про речі, які знаходять відлуння в серцях місцевих виборців, - наголосив Магда. - Бо усі європейські політики чутливі до виборців, і Орбан не є винятком. Він у квітні 2022 року переміг на парламентських виборах з тезою про те, що не дозволить втягувати Угорщину у війну Росії з Україною, і він цим користується на сьогоднішній момент дуже активно. Нам це теж треба враховувати".