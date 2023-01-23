Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Угорським політикам не потрібно їхати в Бучу, щоб зрозуміти, що коїть російська армія в Україні. Їм слід лиш згадати, як радянські танки давили свободу в Будапешті під час Угорської революції. Потрібно просто згадати свою історію. До того ж що стосується позиції Угорщини щодо України, то у кожній демократичній країні завжди стоїть дилема, що обирати більше, цінності чи прагматичні інтереси. Це саме стосується і влади Угорщини", - пояснив Хара.

Експерт з питань безпеки наголосив, що уряд Орбана керується тільки власними інтересами

"Ми бачимо, що сьогодні Угорщина, на чолі з паном Орбаном, не обирає демократичні цінності, а керується лише власними інтересами. Мало того, що угорський уряд намагається блокувати допомогу Україні та заборонив постачання військової техніки через свою території до нашої країни, Орбан демонтує залишки правових механізмів, які убезпечують країну від узурпації влади. Тобто в Угорщини є проблеми всередині країни, які у сумі з відношенням до України, створюють просто ганебну ситуацію", - додав він.

19 січня стало відомо, що Угорщина має намір блокувати рішення Євросоюзу про виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро.

23 січня у Брюсселі міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто заявив, що Угорщина вирішила не блокувати рішення Євросоюзу про виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру

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