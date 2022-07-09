Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Угруповання чорноморського флоту РФ у Чорному морі стало вдвічі менше. У морі стоять кілька ворожих кораблів: два надводних та одна субмарина, які тримають на борту близько 20 крилатих ракет морського базування типу "калібр". Є три ВДК (великі десантні кораблі), але вони не готові проводити десантні операції - це імітація бурхливої діяльності Росії. Однак ракетна загроза залишається", - зазначив Братчук.

Речник штабу Одеської ОВА додав, що сценарій ворога не міняється. Противник гатить по критичній інфраструктурі та продовжує бити по мирних населених пунктах.

"Миколаїв знову обстріляли. Думаю, що це був удар не з моря, удар був з тимчасово окупованої території Херсонщини, або Запорізької області", - зауважив Сергій Братчук.

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