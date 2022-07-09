Угруповання РФ у Чорному морі стало менше, - речник штабу Одеської ОВА Братчук
Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що ракетна загроза з Чорного моря залишається
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Угруповання чорноморського флоту РФ у Чорному морі стало вдвічі менше. У морі стоять кілька ворожих кораблів: два надводних та одна субмарина, які тримають на борту близько 20 крилатих ракет морського базування типу "калібр". Є три ВДК (великі десантні кораблі), але вони не готові проводити десантні операції - це імітація бурхливої діяльності Росії. Однак ракетна загроза залишається", - зазначив Братчук.
Речник штабу Одеської ОВА додав, що сценарій ворога не міняється. Противник гатить по критичній інфраструктурі та продовжує бити по мирних населених пунктах.
"Миколаїв знову обстріляли. Думаю, що це був удар не з моря, удар був з тимчасово окупованої території Херсонщини, або Запорізької області", - зауважив Сергій Братчук.
- Російська Федерація додатково посилила угруповання своїх кораблів у Чорному морі підводним човном
- Данія, Велика Британія й Нідерланди надають Україні пускові установки та протикорабельні ракети Harpoon
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе