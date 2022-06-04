Указ Путіна про спрощену видачу російських паспортів на окупованих територіях засудили в ЄС

Про це йдеться у заяві Євросоюзу.

"Європейський Союз рішуче засуджує будь-які спроби Росії замінити демократично обрану та легітимну владу на місцях. Європейський Союз також засуджує спроби ввести російський рубль як паралельну до української гривні валюту, а також спроби нав’язати російські програми та навчальні матеріали, а також змінити мову навчання в школах тих районів Херсонської та Запорізької областей, що наразі знаходяться під незаконним контролем російських окупаційних збройних сил", - йдеться у заяві.

У ЄС зазначили, що будь-які спроби змінити статус частин території України є явним порушенням міжнародного права, Статуту ООН та Конституції України.

Зазначається, що Росія, її політичне керівництво, а також всі ті, хто причетний до порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, будуть притягнуті до відповідальності за ці незаконні дії.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та закликає Російську Федерацію негайно та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додали у заяві.

Нагадаємо, нещодавно Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям Херсонщини й Запоріжжя. Відповідно до указу, на жителів Херсонщини й Запоріжжя поширюють процедуру надання громадянства РФ, яку раніше запровадили для жителів окупованих районів Луганської та Донецької областей.

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